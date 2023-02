Đà Nẵng: Bị chém vào mặt vì chọc ghẹo người yêu của bạn nhậu

Ngày 25.2, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động tại P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), xét xử sơ thẩm vụ án giết người xuất phát từ chuyện chọc ghẹo người yêu của bạn nhậu. HĐXX tuyên phạt Trương Hoàng Biểu (26 tuổi, ngụ xã Hoài Châu Bắc, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) 14 năm tù về tội giết người.

Biểu có tiền sự gây rối trật tự công cộng có mang theo hung khí.

Phiên tòa lưu động diễn ra ở P.Mỹ An NGUYỄN TÚ

Theo cáo trạng, tối 11.5.2022, Trương Hoàng Biểu cùng người yêu là Đinh Thị Hương (28 tuổi, ngụ TT.Sơn Tịnh, H.Văn Chấn, Yên Bái), Vũ Đức Mạnh (31 tuổi, ngụ TP.Tuyên Quang) cùng 4 người khác ăn nhậu ở bãi xe số 387 đường An Thượng 28, P.Mỹ An.

Khuya cùng ngày, cả nhóm dọn dẹp thì Mạnh nắm tóc, chọc ghẹo người yêu của Biểu là Đinh Thị Hương. Biểu thấy vậy liền xô xát với Mạnh nhưng mọi người can ngăn. Biểu chở Hương về nhà trọ gần đó nhưng vẫn bực tức chuyện Mạnh chọc ghẹo người yêu nên quay lại bãi xe.

Biểu mở cốp xe, lấy con dao xông vào chém Mạnh nhưng mọi người can ngăn, tước dao và khuyên can Biểu đi về. Tuy nhiên, Biểu vẫn chưa nguôi giận nên tiếp tục mở cốp lấy con dao khác quay lại bãi xe. Mạnh thấy vậy còn thách thức nên Biểu rút dao chém một nhát cực mạnh từ trên đầu xuống.

Biểu lãnh 14 năm tù NGUYỄN TÚ

Mạnh tránh né nhưng dao trúng trán và quét một đường dài xuống lông mày, mắt trái, mũi, môi và chém trúng đùi Mạnh mới dừng lại. Cú chém cực mạnh khiến Mạnh toác mặt, bị lóc phần da thịt trên mặt, gãy và mẻ 3 răng cửa.

Sau đó, Biểu vứt dao và nói mọi người đưa Mạnh đi cấp cứu còn Biểu đến công an đầu thú.

Hậu quả, Mạnh bị đa chấn thương phức tạp vùng mặt, vỡ thành xương mũi, chấn thương giác mạc, mắt trái giảm thị lực chỉ còn 1/10, thương tích 50%.

Theo HĐXX, trong vụ án, nguyên nhân một phần do nạn nhân Vũ Đức Mạnh gây ra vì đã chọc ghẹo người yêu của Biểu, trong khi cả hai đã mất kiểm soát do nhậu say, dẫn đến bốc đồng, nóng nảy. Không chỉ chọc ghẹo người yêu của Biểu, Mạnh còn thách thức Biểu, dù mọi người đã can ngăn trước đó nên Biểu bức xúc, thiếu kiềm chế.