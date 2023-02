Vận động một bị can trốn ra nước ngoài về đầu thú

Ngày 15.2, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an H.Kim Thành (Hải Dương) đã vận động bị can Nguyễn Thu Ngà bị truy nã, trốn ở nước ngoài về đầu thú.

Quyết định truy nã bị can Nguyễn Thu Ngà CACC

Bị can Nguyễn Thu Ngà (32 tuổi, trú tại thôn Phù Tải, xã Kim Đính, H.Kim Thành, tỉnh Hải Dương) phạm tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", bị truy nã toàn quốc từ năm 2018.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 16.5.2017, Ngà mượn của chị M. (người cùng thôn) 1 chiếc xe mô tô có giá trị 60,5 triệu đồng và mang chiếc xe này bán với giá 60 triệu đồng, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Tháng 4.2018, Cơ quan CSĐT Công an H.Kim Thành đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Thu Ngà về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Đáng chú ý, sau khi rời khỏi địa phương, Ngà đã trốn sang nước ngoài sinh sống.

Cơ quan CSĐT Công an H.Kim Thành (tỉnh Hải Dương) đã xác minh thông tin nên vận động người thân đưa Ngà về nước đầu thú.

Sau một thời gian dài vận động, ngày 13.2 vừa qua, Ngà đã đến Cơ quan CSĐT Công an H.Kim Thành để đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an H.Kim Thành đang phục hồi điều tra vụ án, áp dụng biện pháp bảo lãnh đối với Ngà (do bị can đang mang thai tuần thứ 25).