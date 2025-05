Đà Nẵng cấm đường để 3.500 'người thép' tranh tài đỉnh cao

Hành trình 10 năm IRONMAN đến Việt Nam

Ngày 9.5, Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng phối hợp Sunrise Events Việt Nam (SEV) khai mạc cuộc thi IRONMAN 70.3 Đà Nẵng năm 2025 với hơn 3.500 VĐV đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài. Sự kiện đánh dấu cột mốc 10 năm IRONMAN hiện diện tại Việt Nam.

Giải đấu có sự tham dự của những VĐV tên tuổi huyền thoại của 3 môn phối hợp như Mark Allen và Yee Sze Mun, giúp truyền cảm hứng cho các VĐV và nhiều thế hệ trẻ.

Cuộc thi lRONMAN 70.3 Đà Nẵng năm 2025 đánh dấu cột mốc 10 năm IRONMAN hiện diện tại Việt Nam ẢNH: Đ.X

IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2025 chủ đề "Thập kỷ vinh quang - nơi mỗi vạch đích là một khởi đầu mới", kỳ vọng lan tỏa tinh thần bền bỉ, khát vọng vươn xa và niềm tự hào kết nối toàn cầu, những giá trị đã đưa Việt Nam trở thành điểm đến được yêu thích của cộng đồng thể thao.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết đây là sự kiện thể thao đáng chú ý và được mong chờ nhất trong năm. TP.Đà Nẵng rất tự hào khi tiếp tục trở thành địa điểm đăng cai tổ chức sự kiện với quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á này. Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu chặng đường 10 năm IRONMAN 70.3 đặt chân tới Đà Nẵng, Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: Đ.X

"Thành phố huy động các nguồn lực và chuẩn bị kỹ về mọi mặt như an ninh trật tự, y tế, cơ sở vật chất... nhằm mang lại những trải nghiệm tốt nhất, bảo đảm an toàn tối đa cho các VĐV. Các VĐV vừa chinh phục 3 môn phối hợp đầy thách thức, vừa có cơ hội khám phá vẻ đẹp độc đáo của Đà Nẵng. Chúng tôi tự hào tiếp tục đồng hành cùng IRONMAN và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để sự kiện không ngừng phát triển, trở thành một trong những giải đấu thể thao tiêu biểu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương", bà Thi nhấn mạnh.

Cuộc thi IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2025 diễn ra tại bãi biển Sơn Thủy, cũng là dịp quảng bá hình ảnh thành phố biển Đà Nẵng tươi đẹp ẢNH: Đ.X

Cuộc thi IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2025 kéo dài đến ngày 11.5 tại bãi biển Sơn Thủy (Q.Ngũ Hành Sơn). Sự kiện năm nay cũng chào đón sự góp mặt của hơn 160 VĐV All-World Athletes (AWA), khẳng định uy tín quốc tế và sức hấp dẫn với những VĐV ưu tú của thế giới.

Để hoàn thành nội dung IRONMAN 70.3, các VĐV phải trải qua 1,9 km bơi biển, 90 km đạp xe và 21 km chạy bộ. Kết thúc cuộc thi, 30 VĐV xuất sắc giành vé tham dự cuộc thi IRONMAN 70.3 vô địch thế giới năm 2025 tại Tây Ban Nha.

Lễ hội thể thao lần này có một số sự kiện thể thao khác, như SUNRISE SPRINT Việt Nam - cuộc thi 3 môn phối hợp cự ly ngắn với 750 m bơi, 20 km đạp xe và 5 km chạy bộ, dành cho những người mới bắt đầu, có cơ hội thử sức hoặc chuẩn bị cho các cự ly thi đấu dài hơn.

Hàng nghìn "người thép" tranh tài 3 môn phối hợp trên bãi biển Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Ngoài ra, cuộc thi IRONKIDS Việt Nam cũng quay trở lại với các hạng mục thi đấu 2 môn phối hợp và 3 môn phối hợp dành cho trẻ em 5 - 15 tuổi, nhằm khuyến khích thế hệ trẻ theo đuổi lối sống năng động và lành mạnh. Bên cạnh đó, giải chạy từ thiện Newborns Vietnam Run Out kéo dài 3 ngày, với mục đích nâng cao nhận thức về việc chăm sóc, hỗ trợ y tế cho trẻ sơ sinh.

Lần đầu tiên tại một giải thi đấu 3 môn phối hợp ở Việt Nam, IRONMAN 70.3 Đà Nẵng sẽ tích hợp công nghệ thực tế hỗn hợp (Mixed Reality-MR) thông qua sự hợp tác với công ty công nghệ tagSpace, mang đến trải nghiệm số tương tác hoàn toàn mới và mở rộng cách thức tiếp cận cho VĐV, người hâm mộ.

Cấm đường phục vụ cuộc thi IRONMAN 70.3 Việt Nam



Công an TP.Đà Nẵng cũng vừa phát đi thông báo về thời gian, địa điểm cấm, cắt, phân luồng phương tiện tham gia giao thông để phục vụ cuộc thi.

Cụ thể, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng ban hành kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn cho VĐV thi đấu, an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, PCCC và cứu nạn cứu hộ trong thời gian diễn ra sự kiện.

Một số tuyến đường được phân luồng để phục vụ cuộc thi ẢNH: Đ.X

Đáng chú ý, Công an TP.Đà Nẵng sẽ tổ chức điều hòa, hướng dẫn cắt, phân luồng các phương tiện tham gia giao thông tại các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm thuộc lộ trình thi đấu như sau:

Ngày 10.5, tổ chức thi đấu IRONKIDS và SUNRISE SPRINT từ 5 giờ 30 phút đến 10 giờ 40 phút tại các địa điểm: đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ Phan Tứ đến Nguyễn Đức Thuận), đường Trường Sa (đoạn từ Nguyễn Đức Thuận đến điểm giao nhau giữa Đà Nẵng và Quảng Nam). Toàn bộ làn đường phía giáp biển sẽ cho VĐV sử dụng thi đấu, Công an TP.Đà Nẵng sẽ hướng dẫn phương tiện tiếp tục lưu thông 2 chiều trên làn đường còn lại (phía giáp khu dân cư của tuyến đường trên).

Ngày 11.5, cuộc thi IRONMAN 70.3 diễn ra vào thời gian từ 5 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút tại các đường Trường Sa, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Lê Đức Thọ, Nguyễn Tất Thành. Trong đó, VĐV di chuyển qua các giao lộ Hoàng Sa - Lê Đức Thọ, Yết Kiêu - Lê Đức Thọ và khu vực ra vào trước các bãi tắm, khách sạn, nhà hàng, resort. Toàn bộ làn đường phía giáp biển sẽ cho VĐV sử dụng thi đấu. Công an TP.Đà Nẵng sẽ hướng dẫn phương tiện tiếp tục lưu thông 2 chiều trên làn đường còn lại (phía giáp khu dân cư của tuyến đường trên).

Toàn bộ làn đường phía giáp biển sẽ dành cho VĐV sử dụng thi đấu ẢNH: Đ.X

Đặc biệt, trong thời gian thi đấu, một số tuyến đường sẽ được chủ động cấm, cắt khi có VĐV thi đấu đi qua; lực lượng công an sẽ linh hoạt mở đường cho phương tiện lưu thông bình thường khi không có VĐV.