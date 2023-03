Đà Nẵng: Chặt đứt đường dây ma túy của nghi can dựa vào người thân cảnh giới

Ngày 21.3, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Cao Minh Thức (34 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Bắc) và Hồ Phước Nhân (29 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, cùng Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về hành mua bán, tàng trữ trái phép ma túy.



Theo điều tra, gần đây trên địa bàn Q.Liên Chiểu nổi lên đường dây buôn ma túy, chuyên tuồn vào các tụ điểm ăn chơi karaoke, bar, pub…

Công an Q.Liên Chiểu qua thời gian mật phục, theo dõi, xác định người cầm đầu đường dây này là Cao Minh Thức. Thức có thái độ ngông cuồng, nhiều lần tuyên bố thách thức công an qua mạng xã hội và nói với nhiều "đại lý" ma túy về việc công an không bắt được Thức.

Cao Minh Thức (bên phải) và Hồ Phước Nhân VĂN TIẾN

Nguyên do, sào huyệt của Thức nằm ở khu vực kiệt hẻm nhỏ hẹp, địa hình phức tạp, Thức nhờ người thân, người có quan hệ họ hàng để cảnh giới. Chỉ cần có người lạ xuất hiện trong xóm, người thân của Thức liền cảnh giới, lúc này Thức án binh bất động, cố thủ trong nhà, sẵn sàng phi tang ma túy.

Do đó, Công an Q.Liên Chiểu nhiều lần lên kế hoạch đột kích nhưng phải tạm dừng vì thời cơ chưa thích hợp.

Đến ngày 20.3, Công an Q.Liên Chiểu tiến hành ập vào căn nhà trên đường Phạm Đình Hổ, P.Hòa Minh, bắt quả tang Hồ Phước Nhân tàng trữ 1 gói ni lông chứa ma túy đá. Nhân khai nhận vừa mua ma túy của Thức. Từ căn cứ trên, Công an Q.Liên Chiểu tiến hành bắt giữ khẩn cấp Thức, khám xét nhà Thức, thu giữ 3 gói ni lông ma túy đá. Hiện công an quận tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.