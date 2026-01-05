Đà Nẵng: Cháy lớn ở cửa hàng vật liệu xây dựng, người dân hoảng loạn

Chiều 5.1, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn P.Hòa Xuân khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng vật liệu xây dựng ẢNH: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày (5.1), người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ một cửa hàng vật liệu xây dựng gần đường 29 Tháng 3.

Ngọn lửa sau đó lan nhanh, bao trùm gần như toàn bộ cửa hàng, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Do bên trong cửa hàng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đám cháy diễn biến phức tạp.

Nhiều hộ dân xung quanh hoảng sợ, vội di chuyển tài sản và rời khỏi khu vực vì lo ngại cháy lan.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ nỗ lực dập lửa ẢNH: Đ.X

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng đã điều động 6 xe chữa cháy, 2 xe bồn cùng gần 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các phương án dập lửa, khoanh vùng, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Đến khoảng 16 giờ ngày 5.1, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản trong cửa hàng đã bị hư hỏng nặng.

Hiện các cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

