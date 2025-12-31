Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Gãy cần cẩu tại dự án The One Tower đè sập tường bao Bảo tàng điêu khắc Chăm

Huy Đạt
Huy Đạt
31/12/2025 13:00 GMT+7

Vụ gãy cần cẩu đang thi công dự án The One Tower (tại trung tâm TP.Đà Nẵng) làm sập một đoạn tường bao Bảo tàng điêu khắc Chăm.

Trưa 31.12, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo UBND P.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự cố gãy cần cẩu tại dự án The One Tower, làm sập một đoạn tường bao của Bảo tàng điêu khắc Chăm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 10 phút ngày 31.12, trong quá trình thi công dự án The One Tower (địa chỉ 6 đường 2 Tháng 9, P.Hải Châu), cần cẩu bất ngờ gãy ngang, đổ ra đường.

Gãy cần cẩu tại dự án The One Tower đè sập tường Bảo tàng điêu khắc Chăm - Ảnh 1.

Hiện trường sự cố gãy cần cẩu tại dự án The One Tower

ẢNH: HUY ĐẠT

Ghi nhận của PV tại hiện trường cho thấy phần cần cẩu dài đè sập một đoạn tường bao của Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng nằm liền kề công trình.

Một số người dân sinh sống và làm việc gần khu vực cho biết, thời điểm xảy ra sự cố rất may không có phương tiện lưu thông qua lại nên không bị thiệt hại về người. Tuy nhiên, tiếng cần cẩu gãy đổ khiến người dân hoảng sợ.

Theo bảng thông tin dự án, công trình Văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch The One Tower do Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam làm chủ đầu tư, tổng thầu xây dựng là Công ty CP Xây dựng Central.

Gãy cần cẩu tại dự án The One Tower đè sập tường Bảo tàng điêu khắc Chăm - Ảnh 2.

Một đoạn tường bao Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng bị cần cẩu từ công trình The One Tower đè sập

ẢNH: HUY ĐẠT

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an P.Hải Châu cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa, lập biên bản ban đầu, đảm bảo an toàn và phân luồng giao thông khu vực xung quanh.

Cũng theo lãnh đạo UBND P.Hải Châu, địa phương sẽ mời chủ đầu tư dự án lên làm việc để làm rõ nguyên nhân sự cố gãy cần cẩu, đồng thời yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công theo đúng quy định.

Ngày 23.10, tại công trình chung cư Tháp Đại Dương (Hiyori Aqua Tower), nằm ở giao lộ Lê Đức Thọ - Ngô Cao Lãng (P.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) xảy ra sự cố gãy cần cẩu, khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân là anh T.Đ.V (28 tuổi, quê P.Hoài Hương, TX.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ; nay là P.Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai).

Theo thông tin từ bảng dự án, Công ty TNHH Aqua Tower là chủ đầu tư công trình, còn Công ty CP Kỹ thuật xây dựng Dinco (trụ sở tại P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) là nhà thầu thi công chính.

Xem thêm bình luận