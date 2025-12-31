Gãy cần cẩu tại dự án The One Tower đè sập tường bao Bảo tàng điêu khắc Chăm

Trưa 31.12, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo UBND P.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự cố gãy cần cẩu tại dự án The One Tower, làm sập một đoạn tường bao của Bảo tàng điêu khắc Chăm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 10 phút ngày 31.12, trong quá trình thi công dự án The One Tower (địa chỉ 6 đường 2 Tháng 9, P.Hải Châu), cần cẩu bất ngờ gãy ngang, đổ ra đường.

Hiện trường sự cố gãy cần cẩu tại dự án The One Tower ẢNH: HUY ĐẠT

Ghi nhận của PV tại hiện trường cho thấy phần cần cẩu dài đè sập một đoạn tường bao của Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng nằm liền kề công trình.

Một số người dân sinh sống và làm việc gần khu vực cho biết, thời điểm xảy ra sự cố rất may không có phương tiện lưu thông qua lại nên không bị thiệt hại về người. Tuy nhiên, tiếng cần cẩu gãy đổ khiến người dân hoảng sợ.

Theo bảng thông tin dự án, công trình Văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch The One Tower do Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam làm chủ đầu tư, tổng thầu xây dựng là Công ty CP Xây dựng Central.

Một đoạn tường bao Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng bị cần cẩu từ công trình The One Tower đè sập ẢNH: HUY ĐẠT

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an P.Hải Châu cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa, lập biên bản ban đầu, đảm bảo an toàn và phân luồng giao thông khu vực xung quanh.

Cũng theo lãnh đạo UBND P.Hải Châu, địa phương sẽ mời chủ đầu tư dự án lên làm việc để làm rõ nguyên nhân sự cố gãy cần cẩu, đồng thời yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công theo đúng quy định.