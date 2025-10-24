Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vụ gãy cần cẩu tại công trình chung cư ở Đà Nẵng: Một công nhân tử vong

Huy Đạt
Huy Đạt
24/10/2025 14:27 GMT+7

Vụ gãy cần cẩu tại công trình chung cư Tháp Đại Dương (Hiyori Aqua Tower) ở TP.Đà Nẵng đã khiến 1 công nhân tử vong tại chỗ.

Chiều nay 24.10, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ gãy cần cẩu xảy ra tại công trình chung cư Tháp Đại Dương (Hiyori Aqua Tower), nằm tại giao lộ Lê Đức Thọ - Ngô Cao Lãng (P.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Đà Nẵng: Vụ gãy cần cẩu tại công trình chung cư, một công nhân tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường gãy cần cẩu tại công trình chung cư Tháp Đại Dương khiến 1 người tử vong

ẢNH: H.Đ

Theo báo cáo nhanh của Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng gửi Bộ Nội vụ, vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra khoảng 12 giờ 30 ngày hôm qua 23.10, khiến 1 công nhân tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là anh T.Đ.V (28 tuổi, quê P.Hoài Hương, TX.Hoài Nhơn, Bình Định cũ; nay là P.Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai).

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh V. đang thi công phần làm thép tại sàn tầng 2 của công trình thì dây cáp của cần trục tháp phía trên bị đứt, gãy cần cẩu rơi xuống va trúng người khiến anh V. tử vong tại chỗ.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Aqua Tower, còn nhà thầu thi công chính là Công ty CP Kỹ thuật xây dựng Dinco (trụ sở tại P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Như Thanh Niên đã thông tin, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng gồm Công an TP.Đà Nẵng, UBND P.Sơn Trà, Sở Xây dựng và Sở Nội vụ đã đến hiện trường để bảo vệ khu vực, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Khám phá thêm chủ đề

gãy cần cẩu Đà Nẵng Hiyori Aqua Tower Sở Xây dựng chung cư
