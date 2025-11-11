Đà Nẵng chi hơn 377 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ bị ảnh hưởng do sáp nhập

Ngày 11.11, tại kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND TP.Đà Nẵng biểu quyết thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động do việc sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND TP.Đà Nẵng, tổng kinh phí hỗ trợ được Sở Tài chính khái toán khoảng 377 tỉ đồng, trong đó 120 tỉ đồng chi cho 6 tháng cuối năm 2025 từ ngân sách thành phố Đà Nẵng.

Dự kiến có hơn 3.476 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh của tỉnh Quảng Nam (trước khi sắp xếp) được bố trí công tác tại trung tâm hành chính mới sau sắp xếp cùng 100 người lao động, 90 người thuộc các tổ chức hội.

Có gần 6.000 cán bộ, viên chức, người lao động tại Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ vì bị ảnh hưởng sau sáp nhập đơn vị hành chính ẢNH: HOÀNG SƠN

Ngoài ra, khoảng 350 cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối chính quyền Đà Nẵng sẽ được điều động, biệt phái về công tác tại các xã miền núi, vùng xa theo Đề án 1342ĐA-UBND.

Số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố là 1.828 người cũng nằm trong diện hỗ trợ.

Như vậy, có gần 6.000 cán bộ, viên chức, người lao động thuộc diện hỗ trợ do chịu ảnh hưởng trong quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

Mức hỗ trợ gồm: chi phí đi lại 400.000 đồng/người/tháng, hỗ trợ thuê nhà 4 triệu đồng/người/tháng, trợ cấp di dời ổn định chỗ ở 5 triệu đồng/người (1 lần).

Đối với cán bộ, công chức điều động về xã miền núi, xã đảo, mức hỗ trợ tương ứng là 2 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà và 2,5 triệu đồng hỗ trợ di dời.

Ngoài ra, HĐND TP.Đà Nẵng cũng thống nhất hỗ trợ 1 lần 10 triệu đồng/người cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Quảng Nam chuyển về làm việc tại các đơn vị thuộc TP.Đà Nẵng (và ngược lại), với điều kiện chưa có nhà ở, chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại nơi công tác mới và có khoảng cách đi lại từ 30 km trở lên.

Chính sách này nhằm bảo đảm đời sống, điều kiện làm việc ổn định cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong giai đoạn sắp xếp lại các đơn vị hành chính, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình kiện toàn bộ máy và ổn định tổ chức sau sáp nhập trên địa bàn TP.Đà Nẵng.