Thời sự

Đà Nẵng: Công chức xuất sắc có thể nhận thêm hệ số 0,5 lần lương mỗi tháng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
03/02/2026 18:46 GMT+7

UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành văn bản triển khai chính sách chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức dựa trên hiệu quả công việc.

Ngày 3.2, UBND TP.Đà Nẵng ban hành công văn triển khai nghị quyết quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức (CB-CCVC).

Theo đó, mức thu nhập tăng thêm được xác định trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CB-CCVC hằng tháng; hệ số tăng thu nhập tương ứng và mức lương cơ bản tại thời điểm đánh giá. Việc chi trả được thực hiện theo quý.

Đà Nẵng: Công chức xuất sắc có thể nhận thêm hệ số 0,5 lần lương mỗi tháng - Ảnh 1.

Công chức xuất sắc có thể nhận hệ số 0,5 lần lương

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trường hợp CB-CCVC kiêm nhiệm nhiều chức danh, chức vụ thì mức chi thu nhập tăng thêm chỉ được tính theo vị trí có chức danh, chức vụ cao nhất. Những trường hợp bị xếp loại "không hoàn thành nhiệm vụ" sẽ không được hưởng chính sách này.

Cụ thể, đối với CB-CCVC có kết quả xếp loại từ "hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên nhưng mức thu nhập tăng thêm thấp hơn 1,5 triệu đồng/người/tháng, mức chi sẽ được điều chỉnh lên 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Trường hợp được xếp loại "hoàn thành nhiệm vụ" nhưng mức chi thấp hơn 500.000 đồng/người/tháng thì được điều chỉnh lên mức 500.000 đồng/người/tháng.

Về hệ số chi thu nhập tăng thêm, trong năm 2026, CB-CCVC xếp loại "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" được hưởng hệ số 0,5 lần lương/người/tháng; "hoàn thành tốt nhiệm vụ" hưởng hệ số 0,3 lần lương/người/tháng; "hoàn thành nhiệm vụ" hưởng hệ số 0,1 lần lương/người/tháng.

Từ năm 2027, UBND TP.Đà Nẵng sẽ trình HĐND thành phố quyết định hệ số chi thu nhập tăng thêm trong dự toán ngân sách hằng năm, bảo đảm tổng mức chi không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

UBND TP.Đà Nẵng nhấn mạnh, việc chi thu nhập tăng thêm phải bảo đảm đúng đối tượng, khách quan, công khai, minh bạch; gắn chặt với hiệu quả công việc, không bình quân, cào bằng và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền. 

Quỹ tiền lương làm căn cứ xác định nhu cầu kinh phí chi trả là tiền lương cơ bản theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh; không bao gồm các khoản phụ cấp và chưa trừ các khoản bảo hiểm theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng tăng thu nhập thu nhập tăng thêm cán bộ
