Đà Nẵng: CSGT chở du khách lần theo định vị, bắt nghi phạm trộm cắp điện thoại

Ngày 16.9, Công an Q.Hải Châu tạm giữ hình sự Quách Chinh Nhân (52 tuổi, ở P.7, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) để xử lý hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, tối 14.9, tổ công tác của Công an Q.Hải Châu đang làm nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát tại khu vực cầu Rồng thì nhận phản ánh từ nhóm 3 du khách gốc Việt quốc tịch nước ngoài. Các du khách này trình báo và đề nghị được hỗ trợ về việc du khách Ryan Quach bị trộm cắp điện thoại iPhone khi đang xem cầu Rồng phun lửa, phun nước.

Kiểm tra định vị, tổ công tác Công an Q.Hải Châu nhận thấy tín hiệu iPhone bị mất cắp hiển thị đang di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh.

Quách Chinh Nhân bị bắt quả tang ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tổ công tác do trung tá Nguyễn Văn Phước, Đội phó Đội CSGT - trật tự Công an Q.Hải Châu, nhanh chóng liên hệ các đội nghiệp vụ của công an quận hỗ trợ, đồng thời chở anh Ryan Quach truy tìm theo định vị.



Sau khi truy tìm qua nhiều tuyến đường, đến trước số nhà 190 đường Điện Biên Phủ (Q.Thanh Khê), lực lượng truy xét tiếp cận tín hiệu. Lúc này dù trên đường rất đông người và phương tiện, nhưng lực lượng công an đã phát hiện Quách Chinh Nhân điều khiển xe máy BS 54X7 - 3936 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Anh Ryan Quach nhận lại được điện thoại iPhone ẢNH: NGUYỄN TÚ

Nhân định lách xe bỏ chạy thì bị tổ công tác áp sát, khống chế. Mặc dù vậy, Nhân vẫn ném phi tang chiếc điện thoại iPhone của anh Ryan Quach. Kiểm tra cốp xe, lực lượng công an phát hiện thêm 2 điện thoại khác.

Hiện Công an Q.Hải Châu tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố Quách Chinh Nhân. Công an Q.Hải Châu cho biết thêm, Quách Chinh Nhân đã có tiền án trộm cắp tài sản, vừa ra tù sau khi thụ án 5 năm tù.