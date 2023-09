Đà Nẵng: Đảm bảo cấp nước khi nguồn cung chính bị nhiễm mặn

Ngày 2.9, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho biết, trước tình hình xâm nhập mặn, hạn hán, công ty đã triển khai các biện pháp ứng phó cấp bách, để đảm bảo cấp nước cho người dân và du khách đến Đà Nẵng trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.



Nguyên do, mực nước sông Vu Gia và lân cận hạ xuống mức rất thấp, trạm bơm phòng mặn An Trạch cũ có lúc chỉ còn vận hành được 1 máy bơm, kết hợp triều cường cao, làm độ mặn của sông Cẩm Lệ tại cửa thu nước thô vào Nhà máy nước Cầu Đỏ duy trì ở mức rất cao, hơn 1.000 mg/lít từ ngày 29.8 đến nay.

Dawaco đóng kín 6 cửa phai, dừng thu nước bề mặt sông Cẩm Lệ vì độ mặn quá lớn NGUYỄN TÚ

Như ngày 29.8, độ mặn có lúc lên đến 8.192 mg/lít (cao gấp 27 lần quy chuẩn), cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay.

Để đảm bảo cấp đủ nước sinh hoạt và sản xuất cho thành phố, Dawaco đã chỉ đạo các xí nghiệp cấp nước kích hoạt kịch bản cấp nước an toàn năm 2023, chuẩn bị các bồn chứa (1,5 m3) lắp đặt tại các vị trí cấp thiết, tổ chức điều tiết cho các khu vực thiếu nước và theo dõi sự cố mạng lưới, vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch khi mực nước sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch hạ thấp hơn 1,6m…

Trong đó, Xí nghiệp cấp nước Cẩm Lệ và Liên Chiểu bố trí xe tải chở bồn phục vụ cung cấp nước cho các khu vực cần thiết. Công ty TNHH MTV Xây lắp cấp thoát nước Đà Nẵng bố trí phương tiện để kịp thời ứng phó, xử lý các sự cố và vận chuyển bồn nước cho các đơn vị.

Độ mặn nước sông Cẩm Lệ tại Nhà máy nước Cầu Đỏ duy trì hơn 1.000mg/l từ ngày 28.8 đến nay, cao nhất là 8.192mg/l, cao gấp 27 lần so với quy chuẩn NGUYỄN TÚ

Dawaco cũng chủ động phối hợp Trung tâm quản lý hạ tầng đô thị Đà Nẵng về phương án vận hành tăng công suất Nhà máy nước Hòa Liên trong trường hợp Nhà máy nước Cầu Đỏ giảm công suất cấp nước.



Sở Tài nguyên - Môi trường TP.Đà Nẵng cũng đề nghị Dawaco quan trắc hằng ngày và cung cấp thông tin, số liệu cho UBND TP.Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam, Tổng cục Khí tượng thủy văn và Cục Quản lý tài nguyên nước cùng các đơn vị quản lý, vận hành hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia.

Nếu trong 24 giờ liên tục, độ mặn nước sông Cẩm Lệ tại cửa lấy nước vào Nhà máy nước Cầu Đỏ lớn hơn 1.000 mg/lít mà việc khai thác nước từ Trạm bơm phòng mặn An Trạch không đủ cung cấp nước cho Nhà máy nước Cầu Đỏ, thì Dawaco báo cáo cơ quan thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh chế độ vận hành xả nước từ các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4, Đăk Mi 4, Sông Bung 4A, Sông Bung 5, Sông Bung 6, Sông Côn 2 (bậc 1) và đập dâng An Trạch về hạ lưu theo quy trình vận hành liên hồ.