Đà Nẵng: Đề phòng tình huống xâm nhập mặn để đảm bảo cấp nước dịp tết

Ngày 27.1, Sở TN-MT TP.Đà Nẵng đề nghị Công ty CP cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) theo dõi chặt chẽ tình hình xâm nhập mặn, mực nước trên sông Yên hạ thấp, bảo đảm cấp nước an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Theo Sở TN-MT, trước đó Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc chủ động phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Qua giám sát việc vận hành, tổng hợp tình hình nguồn nước tại các hồ chứa thủy điện trên thượng nguồn lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (Quảng Nam), Sở TN-MT TP.Đà Nẵng nhận thấy rất ít nguy cơ có thể gây thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn TP.Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Tình huống nếu sông Cẩm Lệ bị nhiễm mặn nặng, thì trạm bơm phòng mặn An Trạch sẽ được vận hành để đưa nước ngọt từ sông Yên về ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tuy nhiên, để đề phòng các tình huống cực đoan có thể xảy ra cùng lúc với xâm nhập mặn gia tăng đột biến tại cửa thu nước Cầu Đỏ và hạ thấp mực nước trên sông Yên, Sở TN-MT đề nghị Dawaco đảm bảo ở mức an toàn cao nhất đối với nguồn nước cấp cho sinh hoạt dịp Tết Nguyên đán 2025.

Theo Dawaco, đơn vị đã phân công nhân lực túc trực, sẵn sàng triển khai vận hành bơm nước từ trạm bơm phòng mặn An Trạch tại thượng lưu đập dâng An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ trong tình huống nguồn nước sông Cẩm Lệ tại cầu Đỏ bị nhiễm mặn, để bảo đảm cấp nước an toàn cho TP.Đà Nẵng.

Cụ thể, khi độ mặn nước sông Cẩm Lệ tại cửa lấy nước của Nhà máy nước Cầu Đỏ lớn hơn 1.000 mg/l, nhà máy nước sẽ đóng kín cửa lấy nước, Dawaco bơm nước sông Yên tối đa từ trạm bơm phòng mặn An Trạch về.

Hằng ngày, Dawaco quan trắc và cung cấp thông tin, số liệu (mực nước, độ mặn...) cho các chủ hồ thủy điện A Vương, Đăk Mi 4, Sông Bung 4, Sông Bung 4A, Sông Bung 5, Sông Bung 6 để phối hợp hiệu quả trong việc cấp nước sinh hoạt cho hạ du.

Trường hợp độ mặn nước sông Cẩm Lệ tại cửa lấy nước của Nhà máy nước Cầu Đỏ lớn hơn 1.000 mg/l, nhưng việc khai thác nước từ trạm bơm phòng mặn An Trạch không đủ cung cấp nước, thì Dawaco sẽ báo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh chế độ vận hành xả nước để làm giảm mặn nguồn nước.

Cụ thể, điều chỉnh chế độ vận hành xả nước từ các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4, Đăk Mi 4, Sông Bung 4A, Sông Bung 5, Sông Bung 6, Sông Côn 2 (bậc 1) và đập dâng An Trạch về hạ lưu.

Như Thanh Niên đã thông tin, vài năm gần đây, tình trạng xâm nhập mặn diễn ra sớm, TP.Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp chủ động để đảm bảo cấp nước an toàn.