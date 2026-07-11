Đà Nẵng: Đón 'cú hích' hạ tầng, trường đại học mở ngành đường sắt tốc độ cao

Khối ngành Xây dựng là lực lượng nòng cốt của nhà trường

Ngày 11.7, Trường ĐH Bách khoa - Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Khối ngành xây dựng (1976 - 2026) với sự tham dự của hơn 500 đại biểu, cựu cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên và đối tác. Trong khuôn khổ chương trình, Khoa Xây dựng cầu đường cũng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và 30 năm thành lập khoa.

Lễ kỷ niệm 50 năm Khối ngành xây dựng và kỷ niệm 40 năm đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

ẢNH: KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

Lễ kỷ niệm thu hút đông đảo cựu giảng viên, cựu sinh viên và đối tác tham dự ẢNH: KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng, cho biết sau nửa thế kỷ phát triển, Khối ngành xây dựng đã đào tạo hàng vạn kỹ sư, kiến trúc sư, thạc sĩ và tiến sĩ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước. Bên cạnh đào tạo, khối ngành luôn là lực lượng nòng cốt trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

PGS-TS Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Hiếu, các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cùng Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho các trường đại học kỹ thuật.

Ông Hiếu cho biết thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục tăng cường liên kết giữa các khoa, mở rộng hợp tác liên ngành để hình thành các hướng nghiên cứu và đào tạo mới trong các lĩnh vực như đô thị thông minh, hạ tầng số, công trình xanh, vật liệu tiên tiến, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng và mô hình thông tin công trình (BIM).

Đón cơ hội hạ tầng bằng ngành học mới

Điểm nhấn của sự kiện là lễ kỷ niệm 40 năm đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và 30 năm thành lập Khoa Xây dựng cầu đường.

Theo TS Cao Văn Lâm, Trưởng khoa Xây dựng cầu đường, tiền thân của khoa là ngành Xây dựng cầu đường được thành lập năm 1986 nhằm đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu về hạ tầng giao thông cho khu vực miền Trung - Tây nguyên. Đến giai đoạn 1995 - 1996, Khoa Xây dựng cầu đường chính thức được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới về tổ chức, quy mô đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Bộ GD-ĐT tặng Cờ thi đua cho Khoa Xây dựng cầu đường, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), ghi nhận những thành tích nổi bật trong đổi mới sáng tạo về quản lý, giảng dạy và học tập ẢNH: KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

Đến nay, khoa đã đào tạo hơn 6.000 sinh viên hệ chính quy, hơn 3.200 sinh viên hệ vừa học vừa làm và 415 học viên cao học. Hiện khoa có 44 giảng viên, triển khai 5 chương trình đào tạo ở cả ba bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Đáng chú ý, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, khoa liên tục mở rộng các hướng đào tạo như Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (2019), Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng (2022). Đặc biệt, vừa qua khoa triển khai chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị, đón đầu nhu cầu nhân lực cho các dự án giao thông quy mô lớn.

Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Trường Sơn (bìa trái) tặng hoa chúc mừng lễ kỷ niệm ẢNH: KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

Theo lãnh đạo khoa, trong bối cảnh cả nước đang định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại với các dự án đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, cảng biển, sân bay, hạ tầng logistics và đô thị thông minh, nhu cầu về đội ngũ kỹ sư giao thông chất lượng cao sẽ ngày càng lớn.

Thời gian tới, Khoa Xây dựng cầu đường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mô hình thông tin công trình (BIM), chuyển đổi số, vật liệu tiên tiến và công nghệ xây dựng hiện đại; đồng thời tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, địa phương và các trường đại học quốc tế để từng bước trở thành trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ có uy tín trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.