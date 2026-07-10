Đại học Đà Nẵng thúc đẩy mô hình ‘3 nhà’ vì mục tiêu phát triển bền vững

Ngày 10.7, Đại học Đà Nẵng phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng và Furama Resort tổ chức hội thảo "Đẩy mạnh gắn kết 3 nhà (Nhà nước - đại học - doanh nghiệp) thực chất, hiệu quả góp phần phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình".

Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cùng lãnh đạo các bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện nhiều trường đại học, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Toàn cảnh hội thảo "Đẩy mạnh gắn kết 3 nhà (Nhà nước - đại học - doanh nghiệp) thực chất, hiệu quả góp phần phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình" ẢNH: B.N

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT, UBND thành phố Đà Nẵng và Đại Đà Nẵng đồng chủ trì hội thảo về thúc đẩy gắn kết Nhà nước - đại học - doanh nghiệp ẢNH: B.N

Phát biểu tại hội thảo, ông Hồ Quang Bửu cho rằng việc tăng cường liên kết giữa Nhà nước, trường đại học và doanh nghiệp là "chìa khóa" để xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ nghiên cứu - phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đồng thời, tạo điều kiện để các trường đại học và doanh nghiệp tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại hội thảo ẢNH: B.N

Đề dẫn hội thảo, PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, cho rằng mô hình hợp tác "3 nhà" đã được triển khai nhiều năm nhưng vẫn còn những điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực và đầu mối điều phối. Theo PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, điều quan trọng là mô hình này phải tạo ra những kết quả có thể đo lường bằng sản phẩm, công nghệ, doanh nghiệp và đóng góp cụ thể cho tăng trưởng kinh tế.

Giám đốc Đại học Đà Nẵng đề xuất doanh nghiệp phải trở thành trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, là nơi đặt hàng, tiếp nhận và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; trường đại học tập trung giải quyết các bài toán thực tiễn của địa phương và doanh nghiệp; còn Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, điều phối nguồn lực và tạo môi trường chính sách thuận lợi.

PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, phát biểu đề dẫn hội thảo ẢNH: B.N

Đại học Đà Nẵng cũng đưa ra 4 định hướng trọng tâm gồm thể chế hóa mô hình hợp tác "3 nhà"; đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao với sự tham gia thực chất của doanh nghiệp; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tích hợp; phát triển mô hình Triple Helix trên nền tảng các sản phẩm công nghệ chiến lược hình thành từ trường đại học.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân nhấn mạnh hợp tác giữa Nhà nước, trường đại học và doanh nghiệp là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo tinh thần các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Theo Thứ trưởng, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế tự chủ; các trường đại học phát huy tiềm lực nghiên cứu, hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ và các doanh nghiệp spin-off (doanh nghiệp được thành lập bởi các giảng viên, nhà nghiên cứu hoặc sinh viên. Mục đích chính là thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học hoặc công nghệ đã được phát triển tại trường/viện-PV).

Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, phát biểu tại hội thảo ẢNH: B.N

Nhân dịp này, UBND thành phố Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2031 trong các lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nông nghiệp - môi trường, tư vấn chính sách, kinh tế - văn hóa - xã hội, giáo dục thể chất và triển khai dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng.

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2031, tập trung vào 8 lĩnh vực trọng điểm ẢNH: B.N

Ban tổ chức cho biết hội thảo nhận được gần 100 bài viết, tham luận của các nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp trong, ngoài nước; gần 80 bài được tuyển chọn đưa vào kỷ yếu có chỉ số ISBN nhằm phục vụ nghiên cứu và tham vấn chính sách về mô hình hợp tác "3 nhà".