Đà Nẵng: Đột kích bar New Golden Pine, lần thứ 3 phát hiện kinh doanh khí cười

Ngày 4.6, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ số lượng lớn khí cười, bóng cười, shisha không rõ nguồn gốc mà lực lượng phát hiện được tại quán bar New Golden Pine (325 Trần Hưng Đạo, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà).



Trước đó, khoảng 23 giờ 10 phút ngày 3.6, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận phối hợp Công an P.An Hải Bắc (Q.Sơn Trà), đột kích quán bar New Golden Pine, bắt quả tang một số nhân viên của quán bar đang bơm bóng cười (khí cười N₂O) để bán cho khách sử dụng ngay tại bar.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 9 bình khí cười loại lớn (20 kg/bình), 5 bình khí cười loại nhỏ (5 kg/bình), 22 bao ni lông chứa mỗi bao 50 vỏ bóng cười, dùng để bơm khí N₂O và 6 bộ dụng cụ sử dụng shisha.

Khí cười tại bar New Golden Pine bị phát hiện, thu giữ NGUYỄN TÚ

Tiếp tục kiểm tra khu vực bên cạnh quán bar New Golden Pine, lực lượng công an phát hiện xe tải BS 76C - 141.34 đang giấu bên trong thùng xe 4 bình khí cười loại 5 kg/bình.

Theo Công an Q.Sơn Trà, đây là lần thứ 3 quán bar New Golden Pine bị lực lượng Công an TP.Đà Nẵng phát hiện kinh doanh khí cười, bóng cười, shisha không rõ nguồn gốc, xuất xứ.