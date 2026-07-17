Đà Nẵng hút 'ông lớn' công nghệ, tăng tốc cuộc đua AI từ hạ tầng số

Chiều 17.7, tại thành phố Đà Nẵng, Renova Cloud phối hợp Amazon Web Services (AWS) tổ chức Hội nghị Công nghệ cấp cao Frontier AI & Local Zones Innovation 2026, quy tụ hơn 100 đại biểu là lãnh đạo cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ và đối tác trong hệ sinh thái chuyển đổi số.

Sự kiện có sự đồng hành của Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (Sở KH-CN thành phố Đà Nẵng) và Trung tâm Tin học Trường đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng.

Nội dung hội nghị tập trung vào các xu hướng phát triển hạ tầng số, quản trị dữ liệu, điện toán đám mây và chiến lược triển khai AI trong doanh nghiệp.

Hơn 100 lãnh đạo, chuyên gia và doanh nghiệp tham dự Hội nghị Frontier AI & Local Zones Innovation 2026 tại Đà Nẵng ẢNH: NGỌC HÂN

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, khẳng định chuyển đổi số, kinh tế số và đổi mới sáng tạo là những trụ cột phát triển của thành phố. Đà Nẵng sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới.

Theo ông Hồ Quang Bửu, thành phố Đà Nẵng đang kiên trì định hướng phát triển dựa trên tri thức, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hiện thành phố có hơn 53.000 nhân lực công nghệ số, 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến và đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp 27% GRDP trong thời gian tới.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại hội thảo ẢNH: NGỌC HÂN

Thành phố cũng đang triển khai cơ chế "một cửa" trong lĩnh vực AI và bán dẫn nhằm thu hút doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước đầu tư, từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá cao sự đồng hành của AWS và Renova Cloud trong việc chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tiếp cận nền tảng số hiện đại, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

Hội nghị quy tụ đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác trong hệ sinh thái chuyển đổi số ẢNH: NGỌC HÂN

Để hiện thực hóa các kết quả của hội nghị, ông Hồ Quang Bửu đề nghị các bên tăng cường hợp tác phát triển hạ tầng số, điện toán đám mây và nền tảng AI; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực số; thúc đẩy các chương trình nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và thí điểm ứng dụng AI trong những lĩnh vực có tiềm năng của thành phố.

"Về phía chính quyền, Đà Nẵng cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng AI; mở rộng hợp tác với các tập đoàn công nghệ và đối tác quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và phát triển AI của khu vực miền Trung", ông Hồ Quang Bửu chia sẻ.

Ông Eric Yeo, Tổng giám đốc AWS Việt Nam, đánh giá thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động của Việt Nam, sở hữu nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao cùng tầm nhìn tiên phong về chuyển đổi số.

Theo ông Eric Yeo, AWS Local Zone vừa được triển khai tại Hà Nội sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng, phát triển các ứng dụng AI với độ trễ thấp, đáp ứng yêu cầu lưu trữ dữ liệu trong nước và các tiêu chuẩn bảo mật cao.

Trong khi đó, ông Doron Shachar, Giám đốc điều hành Renova Cloud Việt Nam, cho rằng AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các AI Agent có khả năng tự động hóa nhiều quy trình. Để triển khai hiệu quả, doanh nghiệp cần có chiến lược rõ ràng, dữ liệu chất lượng và hạ tầng công nghệ đủ mạnh.

Ông Doron Shachar, CEO Renova Cloud Việt Nam, chia sẻ về xu hướng ứng dụng AI và hạ tầng số tại hội nghị ẢNH: NGỌC HÂN

Tại hội nghị, các chuyên gia AWS cũng chia sẻ những xu hướng mới về điện toán đám mây, AI và hạ tầng số. Phiên thảo luận mở giữa doanh nghiệp và chuyên gia tập trung vào các vấn đề như quản trị dữ liệu, an toàn thông tin, hạ tầng công nghệ và những mô hình ứng dụng AI phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Chuyên gia trình bày các giải pháp ứng dụng AI cho doanh nghiệp, giới thiệu các hạ tầng phục vụ phát triển AI tại Việt Nam

Thông qua hội nghị, AWS và Renova Cloud khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số, đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, các đối tác công nghệ nhằm thúc đẩy hệ sinh thái AI và đổi mới sáng tạo tại thành phố Đà Nẵng.