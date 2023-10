Đà Nẵng kiểm tra PCCC ở chung cư, ký túc xá: Phát hiện nhiều nơi thiếu an toàn

Xe máy "lấp kín" lối thoát hiểm

Ngày 2.10, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tổ chức 10 đoàn kiểm tra an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ tại các chung cư, nhà tập thể, ký túc xá, nhà trọ cho thuê, căn hộ và nhà ở kết hợp kinh doanh lưu trú… tại 13 phường trên địa bàn quận. Từ hôm nay đến ngày 8.10, Công an Q.Hải Châu đã lên danh sách kiểm tra tổng cộng 281 cơ sở.

Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng công an Q.Hải Châu, cho biết thành phần 10 đoàn kiểm tra bao gồm công an quận và phường, đại diện 13 phường, các đơn vị quản lý nhà. Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ xây dựng, hệ thống điện, hồ sơ PCCC, kỹ năng sử dụng các thiết bị PCCC của người dân…

Theo Trưởng công an Q.Hải Châu, các đoàn kiểm tra đều được quán triệt rõ nội dung, mục đích, đảm bảo 100% cơ sở liên quan được kiểm tra theo đúng thời hạn của Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã giao.

Từ sáng nay 2.10, PV Thanh Niên theo chân Đoàn kiểm tra số 2 kiểm tra chung cư số 2 Nguyễn Tri Phương (đường Lê Thanh Nghị, P.Hòa Cường Bắc). Tại đây, đoàn kiểm tra ghi nhận hệ thống báo cháy của chung cư cơ bản hoạt động tốt, hành lang và cầu thang thoát hiểm thông thoáng.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra phát hiện máy bơm PCCC của chung cư đã bị hư hỏng, đèn chỉ dẫn lối thoát hiểm tại các hành lang không phát sáng. Đáng chú ý, nhà để xe tầng 1 của chung cư này bị quá tải, các phương tiện chắn hết lối thoát hiểm; một số hộ gia đình tự ý lắp đặt "chuồng cọp" bằng sắt kiên cố ngoài ban công gây khó khăn khi cần thoát hiểm.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản các tồn tại vừa phát hiện, đồng thời nhắc nhở Ban quản trị (BQT) chung cư sớm khắc phục để đảm bảo an toàn PCCC.

Ông Ngô Văn Hòa, Trưởng BQT chung cư, cho biết toàn chung cư có tổng cộng 147 hộ dân. Từ trước đến nay, tập thể người dân và BQT của chung cư luôn đề cao ý thức PCCC để đảm bảo an toàn cho chính các hộ dân. "Chung cư đưa vào sử dụng khoảng 10 năm nên nhiều hạng mục cần được nâng cấp, sửa chữa. BQT chung cư mới được bầu lại nên việc xử lý các kiến nghị của cơ quan chức năng vẫn còn hạn chế", ông Hòa nói.

Theo ông Hòa, sau kiểm tra đợt này, BQT chung cư sẽ sớm khắc phục các hư hỏng, hạn chế về hệ thống PCCC, nhắc nhở các hộ gia đình tháo dỡ "chuồng cọp"; đồng thời, kiến nghị chính quyền địa phương cho phép làm thêm nhà để xe máy tại sân chung cư để giải quyết vấn đề quá tải tại tầng để xe hiện nay.

PV Thanh Niên tiếp tục theo chân Đoàn kiểm tra số 2 đến kiểm tra căn hộ AVA Maison (P.Hòa Cường Bắc). Theo chủ căn hộ, cơ sở có 8 phòng cho thuê và 2 tầng dưới sử dụng cho thuê làm văn phòng. Quá trình kiểm tra, đoàn phát hiện một số tồn tại, ghi vào biên bản và lưu ý chủ cơ sở khắc phục.

Kiến nghị cho sinh viên thực tập chữa cháy

Trong ngày 2.10, tại ký túc xá (KTX ) Trường đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, Đoàn kiểm tra số 3 kiểm tra 2 khu KTX đưa vào sử dụng từ năm 1998 và năm 2000, có diện tích sử dụng 5.700m2 gồm 5 tầng nổi.

Theo đại diện Trường đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, thời gian qua nhà trường đã thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ tại KTX, đặc biệt là khu vực nhà xe, hệ thống điện trong phòng ở.

Theo lãnh đạo nhà trường, thời gian qua nhà trường đã thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ tại KTX. Đặc biệt là khu vực nhà xe, hệ thống điện trong phòng ở là những nơi có khả năng xảy ra sự cố chập điện gây cháy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng Q.Hải Châu kiến nghị nhà trường mỗi năm ít nhất một lần tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo các tình huống được cơ quan PCCC và cứu nạn cứu hộ phê duyệt. Nhà trường cũng cần khẩn trương bổ sung đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố, bình chữa cháy tại hành lang, cầu thang khu vực KTX...

Trước đó, ngày 22.9, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có văn bản chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn đối với các công trình xây dựng.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giao Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị chức năng tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ; xử lý vi phạm hành chính, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự đối với các trường hợp vi phạm…

UBND các quận, huyện phải kịp thời phát hiện, xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng, xây sai phép và hồ sơ thiết kế; qua đó xử lý triệt để các hành vi vi phạm, đảm bảo các công trình xây dựng tuân thủ đúng giấy phép được cấp. Đặc biệt lưu ý kiểm tra các công trình nhà ở đã đưa vào sử dụng có thiết kế nhiều tầng, có dấu hiệu thay đổi công năng sử dụng, nguy cơ biến tướng thành căn hộ, chung cư tập trung đông người và có nguy cơ cháy nổ cao...