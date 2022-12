Đà Nẵng: Lật tẩy đường dây ma túy giấu hơn 4.000 viên thuốc lắc trong thùng trái cây tết

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an tỉnh Đồng Nai đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công an H.Trảng Bom giải trình, trả lời liên quan đến nội dung bà Trương Việt Hà (ngụ TP.HCM) tố cáo YouTuber Long Ngô thường xuyên bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với bà.