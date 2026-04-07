Đà Nẵng lên tiếng về lo ngại 'cao ốc bủa vây che chắn tầm nhìn sông Hàn'

Chiều 7.4, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo quý 1 năm 2026, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tại đây, nhiều vấn đề "nóng" liên quan đến các dự án ven sông Hàn đã được nêu ra, đặc biệt là lo ngại về tình trạng cao ốc bủa vây che chắn tầm nhìn sông Hàn.

Trả lời nội dung này, ông Võ Tấn Hà, Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, cho biết việc bố trí công trình cao tầng ven sông không chỉ dựa vào chiều cao, mà phải đánh giá tổng hợp nhiều tiêu chí.

Một góc trung tâm thành phố Đà Nẵng ẢNH: BẢO LÂM

Theo đó, các dự án phải đảm bảo tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan toàn tuyến, kết nối giao thông hợp lý, tránh ùn tắc cục bộ; đồng thời, tạo điểm nhấn đô thị phù hợp và hài hòa giữa không gian công cộng, cây xanh, mặt nước với các khu chức năng thương mại, dịch vụ, nhà ở.

Quan trọng là phải kiểm soát hợp lý tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và khoảng lùi công trình, đảm bảo không che chắn không gian công cộng ven sông, không ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan đô thị.

Cũng theo lãnh đạo Sở Xây dựng, mỗi đô thị có đặc thù riêng về điều kiện tự nhiên, cấu trúc không gian, mật độ dân cư và mục tiêu phát triển. Vì vậy, việc phát triển không gian ven sông Hàn được nghiên cứu theo từng khu vực, từng đoạn tuyến, từng ô phố, thay vì áp dụng một mô hình cứng nhắc.

Ông Võ Tấn Hà cũng cho hay, trong định hướng quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045 đã có các tuyến đường sắt đô thị nhằm tăng cường khả năng lưu thông kết nối, góp phần giảm tải áp lực lên hạ tầng đô thị.

Sở Xây dựng cũng đã có báo cáo và UBND thành phố đã thống nhất chủ trương nghiên cứu mở rộng các trục đường ven biển.

Xử lý dự án bến du thuyền bỏ hoang

Một nội dung khác thu hút sự chú ý là dự án nhà hàng, bến du thuyền phía nam cảng sông Hàn hiện đang bị bỏ hoang, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Trả lời nội dung này, ông Võ Tấn Hà cho biết đây là dự án được dư luận quan tâm, ảnh hưởng cảnh quan, không gian công cộng phía tây sông Hàn.

Ông Võ Tấn Hà, Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, trả lời tại buổi họp báo ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Do vậy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có Thông báo số 331 giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố làm việc với chủ đầu tư để vận động thu hồi dự án. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ nghiên cứu các phương án xử lý như chuyển đổi công năng gắn với hoạt động của thành Điện Hải, phục vụ mục đích công cộng, bố trí làm trung tâm thông tin du lịch hoặc thậm chí phá dỡ để tạo không gian thông thoáng ven sông.

Hiện Sở Xây dựng Đà Nẵng đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, tham mưu UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để thống nhất chủ trương chuyển đổi công trình này sang phục vụ cộng đồng.