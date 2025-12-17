Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Bầu trời TP.HCM sương mù dày đặc: Nhiều nhà cao tầng 'biến mất' sáng nay

Phạm Hữu
Phạm Hữu
17/12/2025 11:57 GMT+7

Sáng 17.12, sương mù dày đặc bao phủ nhiều khu vực TP.HCM, khiến tầm nhìn bị hạn chế, các tòa nhà cao tầng ven sông Sài Gòn và trung tâm thành phố mờ ảo, gần như 'biến mất' trong màn sương.

Sáng sớm nay 17.12, bầu trời ở TP.HCM tối đen, sương mù bao phủ dày đặc tại nhiều khu vực trung tâm. Ở khu vực sông Sài Gòn, các tòa nhà cao tầng như Landmark 81 và các tòa nhà liền kề đều chìm trong màn sương mờ ảo. Trên các con đường, tình hình cũng tương tự, màn sương mờ che phủ tầm nhìn của người đi đường khiến khung cảnh trở nên... khác lạ.

Bầu trời TP.HCM chìm trong sương mù, nhà cao tầng không còn nhìn thấy vào sáng nay - Ảnh 1.

Sáng nay 17.12, bầu trời TP.HCM lại tiếp tục chìm trong màn sương mờ, tầm nhìn thấp

ẢNH: DẠ THẢO

Bầu trời TP.HCM chìm trong sương mù, nhà cao tầng không còn nhìn thấy vào sáng nay - Ảnh 2.

Khoảng 6 giờ, nhiều nơi ở TP.HCM trời vẫn tối đen, khó quan sát

ẢNH: DẠ THẢO

Bầu trời TP.HCM chìm trong sương mù, nhà cao tầng không còn nhìn thấy vào sáng nay - Ảnh 3.

Khu vực sông Sài Gòn nhìn từ trên cao qua màn sương mù đen đặc. Phía xa là khu vực Thủ Thiêm, gần như không thể nhìn thấy được gì

ẢNH: DẠ THẢO

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng sương mù dày đặc hôm nay một phần do tình trạng ô nhiễm không khí diễn ra tại TP.HCM. Theo trang IQAir (giám sát chất lượng không khí trực tuyến), mức độ ô nhiễm không khí của TP.HCM ở mức cảnh báo đỏ - ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của những nhóm người nhạy cảm như người lớn tuổi, trẻ em và những người có bệnh về đường hô hấp.

Hôm nay, ô nhiễm gia tăng trở lại do không khí lạnh ở phía bắc tiếp tục tăng cường và khuếch tán đến Nam bộ. Bên cạnh đó, nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt hơn trên khu vực Nam bộ khiến trời nhiều mây, độ ẩm không khí giảm. Đây là những điều kiện khiến bụi mịn kết hợp với hơi nước lơ lửng trong không khí tạo nên màn sương ngầu đục bao phủ thành phố.

Cuối tuần trước, tình trạng sương mù dày đặc đã diễn ra tại TP.HCM, hình thái diễn ra cũng tương tự như hôm nay.

Bầu trời TP.HCM chìm trong sương mù, nhà cao tầng không còn nhìn thấy vào sáng nay - Ảnh 4.

Cầu Ba Son ở trung tâm TP.HCM cũng khó nhận dạng được vì lớp sương mù

ẢNH: DẠ THẢO

Bầu trời TP.HCM chìm trong sương mù, nhà cao tầng không còn nhìn thấy vào sáng nay - Ảnh 5.

Tại phường Thạnh Mỹ Tây, khu tòa nhà Landmark 81 cũng chìm trong sương mù

ẢNH: DẠ THẢO

Bầu trời TP.HCM chìm trong sương mù, nhà cao tầng không còn nhìn thấy vào sáng nay - Ảnh 6.

Tòa nhà Landmark 81 nhìn từ trên cao vào sáng nay

ẢNH: DẠ THẢO

Bầu trời TP.HCM chìm trong sương mù, nhà cao tầng không còn nhìn thấy vào sáng nay - Ảnh 7.

Khu vực đoạn đường Điện Biên Phủ và nhà ga công viên Văn Thánh

ẢNH: DẠ THẢO

Bầu trời TP.HCM chìm trong sương mù, nhà cao tầng không còn nhìn thấy vào sáng nay - Ảnh 8.

Theo trang IQAir, mức độ ô nhiễm không khí của TP.HCM ở mức cảnh báo đỏ

ẢNH: DẠ THẢO

Bầu trời TP.HCM chìm trong sương mù, nhà cao tầng không còn nhìn thấy vào sáng nay - Ảnh 9.

Hôm nay, ô nhiễm gia tăng trở lại do không khí lạnh ở phía bắc tiếp tục tăng cường cộng nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt khiến trời nhiều mây, độ ẩm không khí giảm

ẢNH: DẠ THẢO


