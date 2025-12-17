Bầu trời TP.HCM sương mù dày đặc: Nhiều nhà cao tầng 'biến mất' sáng nay

Sáng sớm nay 17.12, bầu trời ở TP.HCM tối đen, sương mù bao phủ dày đặc tại nhiều khu vực trung tâm. Ở khu vực sông Sài Gòn, các tòa nhà cao tầng như Landmark 81 và các tòa nhà liền kề đều chìm trong màn sương mờ ảo. Trên các con đường, tình hình cũng tương tự, màn sương mờ che phủ tầm nhìn của người đi đường khiến khung cảnh trở nên... khác lạ.

Sáng nay 17.12, bầu trời TP.HCM lại tiếp tục chìm trong màn sương mờ, tầm nhìn thấp ẢNH: DẠ THẢO

Khoảng 6 giờ, nhiều nơi ở TP.HCM trời vẫn tối đen, khó quan sát ẢNH: DẠ THẢO

Khu vực sông Sài Gòn nhìn từ trên cao qua màn sương mù đen đặc. Phía xa là khu vực Thủ Thiêm, gần như không thể nhìn thấy được gì ẢNH: DẠ THẢO

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng sương mù dày đặc hôm nay một phần do tình trạng ô nhiễm không khí diễn ra tại TP.HCM. Theo trang IQAir (giám sát chất lượng không khí trực tuyến), mức độ ô nhiễm không khí của TP.HCM ở mức cảnh báo đỏ - ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của những nhóm người nhạy cảm như người lớn tuổi, trẻ em và những người có bệnh về đường hô hấp.

Hôm nay, ô nhiễm gia tăng trở lại do không khí lạnh ở phía bắc tiếp tục tăng cường và khuếch tán đến Nam bộ. Bên cạnh đó, nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt hơn trên khu vực Nam bộ khiến trời nhiều mây, độ ẩm không khí giảm. Đây là những điều kiện khiến bụi mịn kết hợp với hơi nước lơ lửng trong không khí tạo nên màn sương ngầu đục bao phủ thành phố.

Cuối tuần trước, tình trạng sương mù dày đặc đã diễn ra tại TP.HCM, hình thái diễn ra cũng tương tự như hôm nay.

Cầu Ba Son ở trung tâm TP.HCM cũng khó nhận dạng được vì lớp sương mù ẢNH: DẠ THẢO

Tại phường Thạnh Mỹ Tây, khu tòa nhà Landmark 81 cũng chìm trong sương mù ẢNH: DẠ THẢO

Tòa nhà Landmark 81 nhìn từ trên cao vào sáng nay ẢNH: DẠ THẢO

Khu vực đoạn đường Điện Biên Phủ và nhà ga công viên Văn Thánh ẢNH: DẠ THẢO

Theo trang IQAir, mức độ ô nhiễm không khí của TP.HCM ở mức cảnh báo đỏ ẢNH: DẠ THẢO

Hôm nay, ô nhiễm gia tăng trở lại do không khí lạnh ở phía bắc tiếp tục tăng cường cộng nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt khiến trời nhiều mây, độ ẩm không khí giảm ẢNH: DẠ THẢO



