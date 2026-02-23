Hà Nội phải tăng tốc làm đường sắt đô thị

Thủ tướng đã di chuyển bằng xe goòng từ hầm B3, ga đường sắt đô thị S9 (Kim Mã) tới hầm B2, ga S11 (Văn Miếu) và ga S12 (Trần Hưng Đạo) của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội để thăm, chúc tết các lực lượng đang thi công trên công trường.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đã có nhiều giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, công nghệ, huy động nguồn vốn... cho các dự án đường sắt. Tuy nhiên, qua 17 năm Hà Nội mới làm được 21 km đường sắt đô thị. Theo kết luận của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, trong 10 năm tới, Hà Nội phải làm 600 km đường sắt đô thị. Như vậy, nếu tốc độ như thời gian qua thì không đáp ứng yêu cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên cán bộ, công nhân thi công xuyên tết ẢNH: NHẬT BẮC

Muốn đáp ứng tốc độ gấp hàng chục lần so hơn gần 20 năm qua, Thủ tướng yêu cầu phải có tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình để phát triển đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị nói riêng để khắc phục quy hoạch, hướng tuyến, đường vành đai đầy đủ. Quy hoạch có tầm nhìn xa 100 năm trở lên; quy hoạch công nghệ thống nhất, hiện đại, tối ưu hóa cho đầu tư; quy hoạch bảo hành, bảo dưỡng, duy tu phải tự chủ; quy hoạch phát triển nguồn nhân lực…

Cùng với đó, phải chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại, thống nhất, dùng chung, phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành đường sắt một cách nhanh nhất, đáp ứng yêu cầu thực tế; đào tạo nhân lực theo đúng kế hoạch, nhanh hơn, mạnh hơn, phấn đấu 90% nhân lực trong lĩnh vực này là người VN...

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành T.Ư hợp đồng tác chiến, phối hợp hiệu quả, chặt chẽ với UBND TP.Hà Nội trong triển khai các dự án; trong quý 1, UBND TP.Hà Nội nghiên cứu, phối hợp với Bộ Tài chính phát hành trái phiếu phát triển đường sắt...