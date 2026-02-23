Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Hà Nội phải tăng tốc làm đường sắt đô thị

Mai Hà
Mai Hà
23/02/2026 05:00 GMT+7

Sáng 22.2 (mùng 6 tháng giêng), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - ga Hà Nội và công tác phục vụ vận tải tết tại ga Hà Nội.

Thủ tướng đã di chuyển bằng xe goòng từ hầm B3, ga đường sắt đô thị S9 (Kim Mã) tới hầm B2, ga S11 (Văn Miếu) và ga S12 (Trần Hưng Đạo) của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội để thăm, chúc tết các lực lượng đang thi công trên công trường.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đã có nhiều giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, công nghệ, huy động nguồn vốn... cho các dự án đường sắt. Tuy nhiên, qua 17 năm Hà Nội mới làm được 21 km đường sắt đô thị. Theo kết luận của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, trong 10 năm tới, Hà Nội phải làm 600 km đường sắt đô thị. Như vậy, nếu tốc độ như thời gian qua thì không đáp ứng yêu cầu.

Hà Nội cần tăng tốc phát triển đường sắt đô thị Hà Nội trong năm 2026 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên cán bộ, công nhân thi công xuyên tết

ẢNH: NHẬT BẮC

Muốn đáp ứng tốc độ gấp hàng chục lần so hơn gần 20 năm qua, Thủ tướng yêu cầu phải có tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình để phát triển đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị nói riêng để khắc phục quy hoạch, hướng tuyến, đường vành đai đầy đủ. Quy hoạch có tầm nhìn xa 100 năm trở lên; quy hoạch công nghệ thống nhất, hiện đại, tối ưu hóa cho đầu tư; quy hoạch bảo hành, bảo dưỡng, duy tu phải tự chủ; quy hoạch phát triển nguồn nhân lực…

Cùng với đó, phải chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại, thống nhất, dùng chung, phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành đường sắt một cách nhanh nhất, đáp ứng yêu cầu thực tế; đào tạo nhân lực theo đúng kế hoạch, nhanh hơn, mạnh hơn, phấn đấu 90% nhân lực trong lĩnh vực này là người VN...

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành T.Ư hợp đồng tác chiến, phối hợp hiệu quả, chặt chẽ với UBND TP.Hà Nội trong triển khai các dự án; trong quý 1, UBND TP.Hà Nội nghiên cứu, phối hợp với Bộ Tài chính phát hành trái phiếu phát triển đường sắt...

Tin liên quan

Thủ tướng đề nghị Siemens tham gia các dự án đường sắt đô thị

Thủ tướng đề nghị Siemens tham gia các dự án đường sắt đô thị

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn Siemens (Đức) tham gia xây dựng các tuyến đường sắt đô thị tại Việt Nam như dự án tuyến metro 2 tại TP.HCM, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp đường sắt.

Ông Đinh Tiến Dũng: Hà Nội quyết liệt khép kín đường vành đai, đường sắt đô thị

Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM sẽ chắt chiu để làm đường sắt đô thị

Khám phá thêm chủ đề

đường sắt đô thị Thủ tướng Phạm Minh Chính Ga hà nội ngành đường sắt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận