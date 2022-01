Đà Nẵng: ‘Ma men’ đè cô gái xuống đất, bóp cổ dọa giết, cướp điện thoại iPhone

Sáng 11.1, Công an P.Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bàn giao Công an Q.Liên Chiểu một nghi phạm sau khi nhậu say đã đi cướp tài sản, đè cô gái xuống đất và bóp cổ dọa giết, cướp điện thoại iPhone.

Trước đó, lúc 18 giờ 30 phút ngày 8.1, chị T.T.H.D (23 tuổi, hộ khẩu P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, tạm trú Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đang nghe điện thoại trước nhà 474 Nguyễn Lương Bằng (P.Hòa Hiệp Nam) thì bất ngờ bị một người đàn ông từ phía sau kẹp cổ, vật ngã xuống đất, ngồi đè lên người chị rồi giật lấy điện thoại iPhone 7 Plus.

Chị D. hoảng sợ, được người dân đưa về Công an P.Hòa Hiệp Nam trình báo. Do tinh thần chưa ổn định và khóc nhiều, chị D. chỉ nhớ nghi phạm nồng nặc mùi bia rượu và cho biết bị dọa nếu không đưa điện thoại sẽ bị bóp cổ đến chết.





Nhận tin báo, Công an phường truy xét, với sự hỗ trợ của ông Lê Quang Ngân (56 tuổi, ngụ tổ 53 P.Hòa Hiệp Nam) trong đêm 8.1 đã bắt được Lương Xuân Hà (46 tuổi, ngụ tổ 37, P.Hòa Hiệp Nam) trên đường Xuân Thiều 7.

Tuy nhiên, ban đầu Hà ngoan cố, kêu oan; do vụ việc xảy ra ở khu vực vắng vẻ nên lực lượng công an kiên trì đấu tranh. Đến nay, Hà thừa nhận đêm 8.1 sau khi nhậu xong thì điều khiển xe máy Yamaha Sirius BS 43A7 - 5650 khu vực vịnh Đà Nẵng và Nam Ô để cướp tài sản.

Phát hiện chị D. đứng một mình, Hà giấu xe máy, đi bộ áp sát từ phía sau và gây án. Giải thích ý định kẹp cổ, bóp cổ chị D. dọa giết, Hà khai do đã nhậu say nên không kiềm chế được hành vi và quyết cướp tài sản đến cùng.