Đà Nẵng mở bán nhà ở xã hội giá 17,3 triệu đồng/m2

Ngày 7.4, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết vừa có thông báo công khai thông tin tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án chung cư cho người thu nhập thấp ở khu tái định cư Đại Địa Bảo.

Dự án gồm 3 khối nhà cao 9 tầng với tổng cộng 739 căn hộ. Trong đợt mở bán này, chủ đầu tư đưa ra thị trường 237 căn hộ thuộc khối nhà C, mỗi căn có diện tích hơn 51 m², thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 5.5 đến hết ngày 5.6.

Theo công bố của chủ đầu tư, giá bán căn hộ hơn 17,3 triệu đồng/m² (đã bao gồm lợi nhuận định mức 10% và thuế VAT 5%, chưa bao gồm hệ số tầng và kinh phí bảo trì).

Dự án chung cư cho người thu nhập thấp tại khu tái định cư Đại Địa Bảo - block C đang được hoàn thiện phần thô ẢNH: HOÀNG SƠN

Với mức giá này, mỗi căn hộ có giá dao động từ hơn 873,5 triệu đồng đến hơn 958,8 triệu đồng, tùy vị trí và hệ số tầng.

Dự án được đầu tư đồng bộ hạ tầng và tiện ích như nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe, công viên cây xanh, sân thể thao, hệ thống giao thông nội bộ…

Trước đó, vào tháng 5.2025, liên danh DMC-579 cũng đã mở bán 633 căn hộ nhà ở xã hội tại khối nhà A và B của dự án An Trung 2 với giá hơn 16,2 triệu đồng/m².

Ngoài dự án tại Sơn Trà, thời gian gần đây, nhiều dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng cũng đồng loạt mở bán. Đơn cử, dự án Việt Hương Lakeside tại khu Nam cầu Cẩm Lệ chào bán hơn 800 căn hộ với giá tạm tính khoảng 20,6 triệu đồng/m², trong khi dự án Ecohome Hòa Hiệp (phường Liên Chiểu) hơn 20,8 triệu đồng/m².

Sở Xây dựng Đà Nẵng, cho biết thành phố đang hoàn thiện dự thảo quy định mới về nhà ở xã hội nhằm mở rộng đối tượng thụ hưởng và siết điều kiện sở hữu nhà đất để tránh trục lợi chính sách. Một số nhóm được ưu tiên gồm người khuyết tật nặng, hộ nghèo, cán bộ, công chức, viên chức.

Dự thảo cũng đề xuất quy định ngưỡng thu nhập đối với cán bộ, công chức khi đăng ký mua nhà ở xã hội: người độc thân không quá 20 triệu đồng/tháng, độc thân nuôi con không quá 30 triệu đồng/tháng, vợ chồng không quá 40 triệu đồng/tháng.