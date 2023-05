Đà Nẵng mở đợt truy quét xe dù, xe ghép khách

Ngày 23.5, Thanh tra Sở GTVT TP.Đà Nẵng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với xe ghép khách tuyến Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng, do không có hợp đồng.



Theo đó, Hợp tác xã vận tải ô tô Trường An (44 Võ Liêm Sơn, P.Trường An, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) bị phạt 11 triệu đồng và lái xe Nguyễn Văn Minh (39 tuổi, ngụ Bắc Nghĩa, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) bị phạt 1,5 triệu đồng.

Hợp tác xã và tài xế nêu trên đã có hành vi vi phạm sử dụng và điều khiển ô tô BS 75F - 000.45 tham gia kinh doanh vận tải theo hợp đồng mà trên xe không có hợp đồng vận chuyển theo quy định.

Thanh tra Sở GTVT kiểm tra xe khách vi phạm NGUYỄN TÚ

Trước đó, trong ngày 22.5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát xe dù, bến cóc, lực lượng Thanh tra Sở GTVT đã phát hiện ô tô BS 75F - 000.45 chở khách dạng xe ghép khách.

Cũng trong tháng 5, Công an TP.Đà Nẵng đã thành lập Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thuộc Công an Q.Hải Châu.

Theo lực lượng thanh tra, thời gian qua tái diễn tình trạng xe ghép khách, xe tiện chuyến, xe dù. Đơn vị đã tăng cường triển khai các đợt kiểm tra chuyên đề về vận tải hành khách nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cụ thể, Thanh tra Sở GTVT đã chủ trì, cùng các đơn vị liên quan, triển khai xử lý vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tại khu vực sân bay Đà Nẵng.

Trong đó, Thanh tra Sở GTVT tập trung kiểm tra taxi, Grab hoạt động không đúng quy định; đặc biệt là xe dù, chèo kéo, chặt chém giá cước vận tải đối với du khách, xe ghép, xe tiện chuyến không đăng ký kinh doanh, các vi phạm về đậu đỗ, đón trả khách, lắp camera, thiết bị giám sát hành trình GPS…