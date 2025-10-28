Những ngày qua, do ảnh hưởng của hình thái thời tiết phức tạp, mưa lớn kéo dài, kết hợp với việc xả lũ từ các hồ thuỷ điện đã khiến nhiều khu vực hạ du của thành phố Đà Nẵng bị ngập nặng. Trước tình hình đó, lực lượng CSGT Công an thành phố đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Đà Nẵng ngập nặng, CSGT xuyên đêm ứng phó mưa lũ

Tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan, đoạn giáp ranh giữa Huế và Đà Nẵng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngay trong sáng 27.10.2025, Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hiệp đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế chốt chặn hai đầu tuyến cao tốc, tạm thời không cho phương tiện lưu thông, đồng thời cắm biển cảnh báo, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo các tuyến khác.