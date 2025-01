Đà Nẵng: Phát hiện nhiều người dương tính ma túy khi lái xe, trong quán bar

Ngày 20.1, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý cơ sở kinh doanh For You Club có khách dương tính với ma túy và kinh doanh bóng cười, khí cười trái phép.

Trước đó, tối 19.1, Công an Q.Hải Châu huy động các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương, kiểm tra cơ sở kinh doanh For You Club (52 Trần Văn Trứ, P.Bình Thuận, Q.Hải Châu).

Tại thời điểm kiểm tra, Công an Q.Hải Châu phát hiện, tạm giữ 17 bình khí cười N2O và các mặt hàng rượu không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Qua test khách sử dụng dịch vụ và nhân viên cơ sở kinh doanh, Công an Q.Hải Châu phát hiện 1 trường hợp khách dương tính với ma túy.

Công an Q.Hải Châu thu giữ tang vật các bình khí cười cỡ lớn và hàng hóa không rõ nguồn gốc ẢNH: NGUYỄN TÚ

Công an Q.Hải Châu lập biên bản, tạm giữ tang vật đồng thời củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Đây là lần thứ 2 trong nửa năm qua, quán For You Club bị cơ quan công an phát hiện khách dương tính với ma túy, sử dụng bóng cười, khí cười.

Công an quận còn cho biết thêm, trong 3 ngày từ 17 - 19.1, lực lượng nghiệp vụ và các địa phương đồng loạt mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Trong đó, kết hợp triển khai kế hoạch của Bộ Công an về tổng rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai và đấu tranh triệt xóa tụ điểm phức tạp về ma túy…

Qua kiểm tra người điều khiển phương tiện giao thông, trong 3 đêm, Công an Q.Hải Châu phát hiện 8 người dương tính với ma túy (trong đó có 6 người ngoại tỉnh), bắt quả tang 1 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 12 viên thuốc lắc và 1 gói hàng khay ketamine.