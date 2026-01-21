Đà Nẵng phạt The Pearl Hội An 389 triệu đồng, đình chỉ hoạt động nhiều hạng mục

Ngày 21.1, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND thành phố vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Tri Việt Hội An (ở tổ dân phố An Bàng, P.Hội An Tây, TP.Đà Nẵng) với tổng số tiền 389 triệu đồng, vì vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở NN-MT TP.Đà Nẵng) và Công an P.Hội An Tây, kiểm tra thực tế tại The Pearl Hội An.

Khu du lịch thể thao sinh thái biển The Pearl Hội An do Công ty CP Tri Việt Hội An làm chủ đầu tư ẢNH: C.Đ.T

Qua kiểm tra và làm việc với đại diện doanh nghiệp, cơ quan chức năng xác định cơ sở này có nhiều vi phạm, trong đó nghiêm trọng nhất là không có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh. Mức phạt ở vi phạm này lên tới 320 triệu đồng.

Ngoài ra, tại The Pearl Hội An còn không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại đúng quy định (phạt 30 triệu đồng); không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường đến cơ quan có thẩm quyền (phạt 15 triệu đồng).

Ở lĩnh vực an toàn thực phẩm, cơ sở này bị xử phạt do nhân viên trực tiếp chế biến thức ăn không đội mũ, đeo khẩu trang (phạt 4 triệu đồng); không bảo đảm biện pháp ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín trong bố trí bếp ăn (phạt 4 triệu đồng).

Bên cạnh đó, cơ sở còn không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn, mỗi hành vi bị phạt 8 triệu đồng.

UBND TP.Đà Nẵng còn áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải tại The Pearl Hội An trong thời hạn 4 tháng 15 ngày đối với hành vi không có giấy phép môi trường.

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Công ty CP Tri Việt Hội An khẩn trương khắc phục hậu quả, xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định pháp luật liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh thời gian tới.