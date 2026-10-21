Đà Nẵng sẽ phát triển thành chuỗi 30 đô thị với 3 cực tăng trưởng

Dân số vượt 6,5 triệu người, khách du lịch đạt 135 triệu lượt

Ngày 21.10, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2016/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố, trong đó có đặc khu Hoàng Sa và phần không gian biển thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy hoạch, thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên khoảng 11.870,34 km². Thời hạn quy hoạch ngắn hạn đến năm 2040, dài hạn đến năm 2050 và tầm nhìn đến năm 2075.

Mục tiêu đặt ra là xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc, an toàn, đáng sống, có sức hấp dẫn và vị thế quốc tế; đồng thời là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, logistics, kinh tế biển, thương mại, tài chính, thương mại tự do, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, du lịch - di sản, văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo và y tế chất lượng cao.

Trung tâm thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao ẢNH: BẢO LÂM

Đến năm 2075, Đà Nẵng hướng tới trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, kết nối toàn cầu, thuộc nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á và từng bước đáp ứng các tiêu chí của đô thị đặc biệt.

Một trong những nội dung đáng chú ý của quy hoạch là dự báo quy mô dân số và lượng khách du lịch tăng mạnh trong những thập niên tới.

Cụ thể, đến năm 2040, dân số toàn thành phố dự kiến khoảng 5,5 triệu người, trong đó dân số thường trú khoảng 4,7 triệu người. Đến năm 2050, quy mô dân số dự kiến vượt 6,5 triệu người, trong đó dân số thường trú khoảng 5,4 triệu người, bao gồm cả dân số dự kiến tại các khu vực lấn biển.

Quy mô lao động trong độ tuổi lao động dự kiến chiếm khoảng 55 - 60% dân số thường trú vào năm 2040, tương đương 2,58 - 2,82 triệu người. Đến năm 2050, tỷ lệ này tăng lên khoảng 60 - 65%, tương đương 3,24 - 3,51 triệu người.

Đối với ngành du lịch, thành phố đặt mục tiêu đón khoảng 105 - 110 triệu lượt khách vào năm 2040 và 130 - 135 triệu lượt khách vào năm 2050.

Phát triển theo mô hình '3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang'

Về tổ chức không gian, quy hoạch xác định mô hình chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp, với cấu trúc "3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang".

Ba vùng phát triển gồm: vùng ven biển phía đông, tập trung kinh tế công nghiệp, dịch vụ và đô thị; vùng trung du, miền núi phía tây, tập trung sinh thái, nông nghiệp và di sản; vùng biển phía đông, quần đảo Hoàng Sa và các hải đảo khác.

Ba cực phát triển gồm: cực phía bắc (với khu vực đô thị Đà Nẵng hiện hữu và mở rộng, Điện Bàn, Hội An cùng các khu đô thị lấn biển); cực phía nam (Chu Lai, Tam Kỳ, Núi Thành); cực liên kết Nam Hội An (Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn).

Phía nam thành phố Đà Nẵng được quy hoạch hướng đến công nghiệp, năng lượng, logistics, khoa học - công nghệ ẢNH: THACO

Trong đó, cực phía bắc tập trung phát triển dịch vụ, tài chính, du lịch, di sản, công nghiệp công nghệ cao và logistics. Cực phía nam hướng đến công nghiệp, năng lượng, logistics, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cực liên kết Nam Hội An tập trung phát triển đô thị mới, du lịch và thương mại.

Hai trục liên kết Bắc - Nam được tổ chức ở phía đông, gắn với hệ thống giao thông quốc gia như quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển, đường sắt Bắc - Nam và đường sắt tốc độ cao; phía tây gắn với đường Đông Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh và các tuyến giao thông kết nối miền núi, cửa khẩu, Tây nguyên.

Bốn hành lang Đông - Tây được hình thành trên cơ sở các tuyến quốc lộ 40B, 14E - 14H, 14D và 14G, tăng cường kết nối khu vực đô thị, đồng bằng với miền núi, các cửa khẩu, vùng kinh tế lân cận.

Quy hoạch đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng, thích ứng với khung sinh thái tự nhiên; bảo vệ hệ thống vườn quốc gia, khu bảo tồn, hành lang thoát lũ và không gian trữ lũ chiến lược; duy trì hành lang xanh sinh thái, hạn chế phát triển đô thị tại những khu vực nhạy cảm về môi trường và thiên tai.

Định hướng hình thành khoảng 30 đô thị vào năm 2050

Theo định hướng phát triển hệ thống đô thị, đến năm 2050, toàn thành phố Đà Nẵng dự kiến có khoảng 30 đô thị, gồm 23 đô thị hiện hữu và 7 đô thị mới hình thành từ các đơn vị hành chính cấp xã.

Đô thị Đà Nẵng giữ vai trò hạt nhân dẫn dắt, hướng đến trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm kinh tế lớn về du lịch, thương mại tự do, dịch vụ tài chính - ngân hàng và logistics; đồng thời là đầu mối giao thông, viễn thông quan trọng của vùng, quốc gia và quốc tế.

Đô thị Tam Kỳ được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, kinh tế, văn hóa, y tế và giáo dục, giữ vai trò đô thị động lực ở cực phát triển phía nam, hỗ trợ dịch vụ cho khu kinh tế mở Chu Lai.

Theo định hướng phát triển hệ thống đô thị, đến năm 2050, toàn thành phố dự kiến có khoảng 30 đô thị ẢNH: NGỌC THƠM

Đô thị Hội An được xác định là hạt nhân du lịch trong tam giác di sản Hội An - Cù Lao Chàm - Mỹ Sơn, phát triển du lịch, văn hóa, nghỉ dưỡng và các sự kiện văn hóa, lễ hội cấp quốc gia, quốc tế.

Trong khi đó, đô thị Điện Bàn giữ vai trò động lực gắn kết với đô thị Đà Nẵng và khu vực đô thị cổ Hội An, phát triển theo hướng sinh thái hiện đại, tập trung vào kinh tế biển, công nghiệp văn hóa, dịch vụ và thương mại.

Quy hoạch cũng xác định Núi Thành là đô thị động lực ở phía nam, tập trung phát triển logistics, công nghiệp quy mô lớn và dịch vụ hàng không; ưu tiên mô hình khu công nghiệp sinh thái, sản xuất xanh, thu hút các dự án công nghệ cao, giảm phát thải và thân thiện với môi trường...