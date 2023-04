Đà Nẵng thông tin việc thu hồi 238 'sổ đỏ' cấp sai quy định

Tại buổi họp báo quý 1/2023 do UBND TP.Đà Nẵng tổ chức ngày 14.4, ông Nguyễn Hồng An, Phó giám đốc Sở TN-MT TP.Đà Nẵng, thông tin về 238 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định tại Q.Liên Chiểu đã được tòa án tuyên yêu cầu thu hồi, hủy bỏ.

Theo ông An, TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên, nêu rõ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 238 trường hợp này là không đúng quy định của pháp luật nên buộc phải hủy bỏ, thu hồi.

Sau khi tòa tuyên án, UBND TP.Đà Nẵng đã có chỉ đạo, giao UBND Q.Liên Chiểu phối hợp cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền. Hiện UBND Q.Liên Chiểu đã triển khai các thủ tục tiếp theo để thu hồi, hủy bỏ.

Tuy nhiên, theo ông An, vướng mắc hiện nay là người dân đã sinh sống trên đất đã được cấp 238 "sổ đỏ" nên việc thu hồi, hủy bỏ phải tính đến vấn đề an sinh xã hội. "Giải pháp thu hồi và triển khai như thế nào thì phải tính toán cho người dân", ông An thông tin thêm.

Họp báo quý 1/2023 do UBND TP.Đà Nẵng tổ chức đã giải đáp nhiều vấn đề nóng do các phóng viên nêu ra HOÀNG SƠN

Trước đó, vào năm 2020, TAND Q.Liên Chiểu xét xử vụ án Trần Văn Thôi (trú tổ 14, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) cùng các đồng phạm về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Trần Văn Thôi và các đồng phạm đã làm giả 238 hồ sơ đất tại địa bàn Q.Liên Chiểu thuộc khu quy hoạch của dự án ga đường sắt (UBND TP.Đà Nẵng mới đây đã công bố hủy bỏ quy hoạch này) để được Sở TN-MT TP.Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, TAND TP.Đà Nẵng không chấp nhận kháng cáo của những người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan, chấp nhận kết luận của tòa cấp sơ thẩm, đồng thời kiến nghị Sở TN-MT TP.Đà Nẵng thu hồi, hủy bỏ 238 "sổ đỏ" trên.