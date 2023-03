Quảng Nam: Khởi tố người phụ nữ dùng sổ đỏ giả lừa hàng trăm triệu đồng

Sáng 14.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Cẩm Nhung (38 tuổi, ở thôn Dung, TT.Thạnh Mỹ, H.Nam Giang, Quảng Nam) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đơn vị này nhận được đơn tố giác về tội phạm của ông U.L về việc tháng 3.2020, Nhung có giới thiệu, bán cho ông 1 lô đất gần đường vào nhà Nhung với giá theo thỏa thuận ban đầu là 1 tỉ đồng.

Hình ảnh sổ đỏ giả Nhung cung cấp cho ông L. để lừa đảo bán đất C.X

Ông L. đồng ý và chuyển cho Nhung nhiều lần với số tiền cọc mua đất khoảng hơn 200 triệu đồng.

Ngày 22.4.2021, ông L. tiếp tục nhờ anh K.P.T (ở H.Nam Giang) chuyển cho bà Nhung số tiền 500 triệu đồng. Ông L. yêu cầu Nhung giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và giao số tiền còn lại.

Trước đó, Nhung đã gửi hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này cho ông L. Tuy nhiên, Nhung không đồng ý và nói thửa đất bây giờ có giá trị 1,3 tỉ đồng. Ông L. chấp nhận và hẹn Nhung để giao tiền, nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vị trí thửa đất Nhung lừa bán cho ông L. để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng C.X

Tháng 7.2021, ông L. nhờ anh K.P.T tiếp tục chuyển số tiền 600 triệu đồng cho Nhung thì Nhung né tránh, không gặp. Lúc này, Nhung nâng giá thửa đất lên 2 tỉ đồng.

Nghi ngờ mình bị lừa nên ông L. đã yêu cầu Nhung trả tiền nhưng Nhung không trả. Ông L. sau đó đã làm đơn trình báo vụ việc với Công an H.Nam Giang.

Công an H.Nam Giang đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam vào cuộc xác minh và xác định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Nhung gửi hình ảnh cho ông L. là giả nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nhung để điều tra.



Hiện vụ án người phụ nữ dùng sổ đỏ giả lừa đảo hàng trăm triệu đồng đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.