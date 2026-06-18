Đà Nẵng: Thu giữ 3.000 bánh ú tro chứa hàn the chuẩn bị bán ra thị trường

Sáng 18.6, Công an xã Đại Lộc (thành phố Đà Nẵng) cho biết qua công tác tăng cường nắm tình hình tại các điểm sản xuất, chế biến bánh trên địa bàn, đơn vị phát hiện một cơ sở sử dụng hàn the (chất cấm trong chế biến thực phẩm) để làm bánh ú tro.

3.000 bánh ú tro chứa hàn the chuẩn bị bán ra thị trường đã bị thu giữ ẢNH: C.X

Theo thông tin ban đầu, trong đợt bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất bánh ú tro của gia đình bà P.T.M (55 tuổi, trú thôn Song Mỹ, xã Đại Lộc) hôm qua 17.6, Công an xã Đại Lộc phát hiện bà M. trộn hàn the vào gạo nếp trong quá trình sản xuất bánh ú tro nhằm làm tăng độ dẻo và độ dai của sản phẩm.

Tại hiện trường, Công an xã Đại Lộc thu giữ 3 túi ni lông chứa hàn the cùng khoảng 3.000 chiếc bánh ú tro đã được gói thành phẩm, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an xã Đại Lộc cho biết việc sử dụng hàn the và các chất cấm khác trong sản xuất, chế biến thực phẩm như bánh, giò, chả... là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng.

Cơ quan công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không sử dụng chất cấm trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm; đồng thời kêu gọi người dân kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm để được xác minh, xử lý theo đúng quy định.