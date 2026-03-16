Quảng Trị: Khởi tố một chủ cơ sở kinh doanh giò chả dương tính hàn the

Bá Cường
Bá Cường
16/03/2026 23:17 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định khởi tố bị can một chủ cơ sở kinh doanh giò chả sau khi qua kiểm tra, phát hiện các sản phẩm của cơ sở này dương tính với hàn the.

Ngày 16.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông N.U (59 tuổi, ở phường Đông Hà) về vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Quảng Trị: Khởi tố một chủ cơ sở kinh doanh giò chả dương tính hàn the- Ảnh 1.

Ông U. tại cơ quan điều tra

ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG ĐÔNG HÀ

Trước đó, lúc 3 giờ 30 ngày 6.2, tại số nhà 10/7/3 Hai Bà Trưng (khu phố 2, phường Đông Hà), Công an phường Đông Hà đã tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh giò chả của ông U. 

Qua test nhanh ngẫu nhiên các sản phẩm và nguyên liệu đã phát hiện trong chả bò của cơ sở này dương tính với hàn the, một chất cấm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Được biết, trước đó, ngày 16.5.2025, ông U. đã bị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị (cũ) ra quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng về hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng trị củng cố hồ sơ để xử lý.

Công an TP.HCM bắt chủ lò sản xuất mì tươi 'ngậm' hàn the, tuồn ra thị trường 800 tấn

Công an TP.HCM bắt chủ lò sản xuất mì tươi 'ngậm' hàn the, tuồn ra thị trường 800 tấn

Công an TP.HCM triệt phá cơ sở sản xuất mì tươi sử dụng hàn the, soda công nghiệp và dung dịch silicate trong chế biến thực phẩm, tuồn ra thị trường khoảng 800 tấn mì tươi trong vòng 3 năm qua.

