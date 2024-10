Đà Nẵng: Trao giải cuộc thi học sinh tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm

Chiều 30.10, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng tổng kết và trao giải cho các em học sinh, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về an toàn thực phẩm.



Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về an toàn thực phẩm do Ban quản lý An toàn thực phẩm và Sở GD-ĐT thành phố tổ chức diễn ra trong 2 tuần (23.9 đến 6.10) với nội dung thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi tự luận.

Trao giải cho 2 học sinh đạt giải nhất cuộc thi ẢNH: NGUYỄN TÚ

Cuộc thi đã thu hút 31.013 người tham gia dự thi, trong đó có 12.523 học sinh của 60 trường THCS, 17.619 học sinh của 29 trường THPT. Một số trường có số lượng học sinh tham gia cao như Trường THPT Phan Châu Trinh (2.061 người dự thi), Trường THPT Thái Phiên (1.878 người), Trường THPT Phạm Phú Thứ (1.350 người), Trường THCS Ngô Thì Nhậm (1.210 người), Trường THPT Tôn Thất Tùng (1.208), Trường THPT Phan Thành Tài (1.190).

Ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng, cho biết cuộc thi được dư luận đánh giá có sức lan tỏa mạnh mẽ, thiết thực, góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm, giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Trong đó, hình thức thi trực tuyến với giao diện tiện lợi, hấp dẫn đã thu hút được đông đảo học sinh tham gia.

Kết quả, ở giải tập thể, Trường THPT Nguyễn Văn Thoại đạt giải nhất, Trường THPT Nguyễn Trãi giải nhì, Trường THPT Phạm Phú Thứ giải ba, giải khuyến khích thuộc về 3 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, THCS Nguyễn Công Trứ và THPT Phan Châu Trinh.

Ở giải cá nhân, em Phan Nguyễn Phương Nghi (Trường THCS Nguyễn Phú Hường) và Phạm Thị Trâm Anh (Trường THPT Hòa Vang) cùng giải nhất. Các em Huỳnh Huyền Trân (Trường THCS Trần Quý Cáp), Trương Quang Vinh (Trường THCS Lý Tự Trọng), Trần Thùy Linh và Đặng Nguyễn Gia Huy (cùng Trường THPT Nguyễn Trãi) đạt giải nhì.

Giải ba thuộc về các em Võ Văn Trọng (Trường THCS Nguyễn Công Trứ), Lương Quang Tuấn (Trường THCS Huỳnh Bá Chánh), Vũ Tạ Phương Uyên (Trường THPT Phan Châu Trinh) và Vũ Huỳnh Phương Thảo (Trường THPT Nguyễn Văn Thoại).

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải khuyến khích cho 8 học sinh khác.