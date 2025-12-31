Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 200 tỉ đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
31/12/2025 23:06 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn. Nguyễn Thị Thu Thảo được xác định cầm đầu, với tổng giá trị giao dịch hơn 200 tỉ đồng.

Ngày 31.12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an TP.Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Thảo (47 tuổi, trú P.An Hải, TP.Đà Nẵng), để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Bị can Nguyễn Thị Thu Thảo được xác định cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn, với tổng giá trị giao dịch hơn 200 tỉ đồng.

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 200 tỉ đồng- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thu Thảo được xác định cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn quy mô "khủng"

ẢNH: Đ.X

Qua điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2022 - 2025, Nguyễn Thị Thu Thảo cùng các đồng phạm đã lợi dụng pháp nhân của nhiều công ty để xuất bán trái phép gần 500 hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng giá trị ghi trên các hóa đơn hơn 200 tỉ đồng, qua đó nhóm này thu lợi bất chính trên 15 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 31.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng đã tổ chức khám xét đồng loạt nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Thị Thu Thảo, thu giữ nhiều hồ sơ, chứng từ, thiết bị điện tử và tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các nghi phạm liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn


