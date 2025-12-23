Truy vết ‘bà trùm’ cầm đầu mua bán hóa đơn 90 tỉ đồng qua nhiều tỉnh, thành

Tối 22.12, Công an TP.Đà Nẵng thông tin chi tiết quá trình truy bắt Nguyễn Tường Thi (40 tuổi, trú xã Núi Thành, TP.Đà Nẵng), người cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên quan đến khoáng sản, vật liệu xây dựng với tổng giá trị khoảng 90 tỉ đồng.

Nguyễn Tường Thi, người cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn khoáng sản trị giá 90 tỉ đồng ẢNH: Đ.X

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) phát hiện nhiều nghi vấn mua bán hóa đơn của các công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ, cung cấp vật liệu xây dựng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Hoàng Huy Thịnh.

Qua xác minh, công ty này nổi lên với hành vi xuất khống hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng. Cơ quan cảnh sát điều tra ngay lập tức tập trung lực lượng, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Đến ngày 6.3.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khỏi tố bị can đối với Võ Thị Ngọc Lan (38 tuổi, trú H.Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ). Đồng thời, mở rộng điều tra Nguyễn Tường Thi với vai trò là người cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô "khủng".

Tuy nhiên, Nguyễn Tường Thi đã nhanh chóng rời khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc, khiến cơ quan công an phải ban hành quyết định truy tìm trên toàn quốc.

Ngày 19.12 vừa qua, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Tường Thi đang lẩn trốn tại P.Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk).

Ngay lập tức, một tổ công tác được cử đến xác minh, truy vết, song khi lực lượng công an tiếp cận địa bàn thì Thi đã nhanh chân bỏ trốn khỏi khu vực.

Tổ công tác vẫn bám trụ, tiếp tục mở rộng phạm vi rà soát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy vết Thi.

Chỉ trong thời gian ngắn, các trinh sát xác định Nguyễn Tường Thi đang trên đường di chuyển trốn chạy sang tỉnh Quảng Ngãi. Ngay sau đó, các tổ trinh sát đã phối hợp Công an P.Cẩm Thanh (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức lực lượng giữ người trong trường hợp khẩn cấp, áp giải Nguyễn Tường Thi về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Tường Thi là người chủ mưu thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Hoàng Huy Thịnh nhằm xuất bán trái phép hơn 400 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng trị giá khoảng 90 tỉ đồng cho hàng trăm cá nhân, tổ chức trên phạm vi cả nước, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Tường Thi.

Hiện Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định pháp luật.

