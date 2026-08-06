Đà Nẵng xây tuyến đường sắt kết nối từ ga Kim Liên đến khu bến Liên Chiểu

Sáng 6.8, tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại thuộc dự án cảng Liên Chiểu.

Với 63/63 đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố thống nhất chủ trương đầu tư dự án xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại của cảng Liên Chiểu (phường Hải Vân) với tổng mức đầu tư hơn 6.209 tỉ đồng.

Giai đoạn 1 của dự án hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu có tổng vốn hơn 3.426 tỉ đồng, được khởi công cuối năm 2022 và hoàn thành vào tháng 3.2026 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng cảng biển chiến lược, tạo nền tảng để Đà Nẵng phát triển thành trung tâm logistics và kinh tế biển hàng đầu khu vực miền Trung và cả nước.

Theo tờ trình, mục tiêu của dự án là tiếp tục đầu tư, hoàn thiện phần hạ tầng công cộng còn lại của khu bến Liên Chiểu, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư chiến lược triển khai các bến cảng thành phần, đồng thời bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật phục vụ khai thác cảng.

Dự án cũng giải quyết yêu cầu cấp bách về di dời các bến hàng lỏng, bến xăng dầu hiện hữu trong vịnh Đà Nẵng, góp phần bảo đảm an toàn hàng hải, phù hợp quy hoạch phát triển đô thị và tạo dư địa phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho thành phố và khu vực.

Theo phương án đầu tư, giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tập trung triển khai nhiều hạng mục quan trọng. Trong đó có công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng tuyến đường sắt chuyên dụng kết nối từ ga Kim Liên đến khu bến Liên Chiểu; bồi thường, hỗ trợ di dời các cầu cảng, bến xăng dầu hiện hữu trong vịnh Đà Nẵng.

Về xây dựng, dự án sẽ đầu tư thêm 920 m đê chắn sóng, nối tiếp tuyến đê dài hơn 1,1 km đã hoàn thành trước đó nhằm khép kín hệ thống bảo vệ khu bến. Đồng thời xây dựng 2 bến hàng lỏng với 3 cầu cảng, khoảng 5,73 km đường giao thông dùng chung kết nối các khu bến và đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ khai thác cảng.

Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng khởi công dự án bến cảng container Liên Chiểu có tổng mức đầu tư khoảng 45.268 tỉ đồng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 6.209 tỉ đồng, trong đó dự kiến 5.000 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, phần còn lại từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

HĐND thành phố giao UBND thành phố tổ chức lập, hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự giám sát của HĐND, các ban HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trong quá trình thực hiện.

Trước đó, giai đoạn 1 của dự án hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu có tổng vốn hơn 3.426 tỉ đồng, được khởi công cuối năm 2022 và hoàn thành vào tháng 3.2026.