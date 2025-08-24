Đã tìm thấy bé 10 tuổi ở TP.HCM ra khỏi nhà rồi mất liên lạc

Liên quan vụ bé trai 10 tuổi ở TP.HCM ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với gia đình, tối 24.8, anh Bùi Văn Thiên (29 tuổi) cho biết, gia đình đã tìm được con trai mất liên lạc, đưa về nhà.

Theo người nhà, em N.M.C (10 tuổi) được người dân thấy đang đi bộ một mình ở khu vực chợ Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ). Biết C. đi lạc nên người dân chở từ khu vực chợ này đến đường Phan Văn Hớn (TP.HCM) rồi gọi điện thoại báo cho người thân ra đón.

Gia đình đã tìm thấy em N.M.C (10 tuổi) và đưa về nhà ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Trước khi rời đi, người chở C. căn dặn bé đứng chờ người nhà ra chở về. Tuy nhiên, khi anh Thiên đến địa điểm người dân thông báo trước đó thì C. lại đi đâu không rõ.

Lúc này, người dân thấy bé trai đi bộ trên đường Phan Văn Hớn (TP.HCM) một mình, nhân dạng rất giống C. mà báo chí đăng thông tin mất liên lạc với gia đình nên đến hỏi thăm. Biết bé trai là C. người dân đã giữ lại, gọi điện anh Thiên chạy xe đến đón bé về.

"Tôi rất mừng vì bé vẫn khỏe mạnh. Gia đình có hỏi thì bé nói đi một mình rồi lạc đường. Bé cũng mới về nhà, sợ ảnh hưởng tâm lý con nên tôi chưa hỏi nhiều", anh Thiên chia sẻ.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đưa tin, chiều 22.8, vợ chồng anh Thiên đi làm về nhà trọ ở đường Tân Thới Nhất 12, phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ), TP.HCM thì không thấy C. ở nhà. Gia đình tìm kiếm, đến nhà người thân hỏi thăm nhưng không ai biết thông tin gì về C.

Qua trích xuất camera an ninh nhà dân gần khu trọ thì thấy em C. rời khỏi nhà, đi bộ một mình trên đường lúc hơn 14 giờ ngày 22.8, rồi không quay về. Khi đi C. cầm theo chiếc điện thoại nhưng không có thẻ sim nên không thể liên lạc được.

Gia đình đi tìm C. nhiều nơi nhưng không có kết quả nên trình báo công an để hỗ trợ tìm kiếm. Tối 24.8, gia đình anh Thiên cũng đã báo với công an địa phương việc gia đình đã tìm thấy bé C. mất liên lạc trước đó, đón về nhà.