Thời sự

Bé 10 tuổi ở TP.HCM ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với gia đình

Trần Kha
Trần Kha
24/08/2025 11:20 GMT+7

Ngày 24.8, Công an phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ), TP.HCM đã tiếp nhận tin báo người dân về việc bé trai 10 tuổi ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với gia đình.

Anh Bùi Văn Thiên (29 tuổi) cho biết anh là cha của em Nguyễn Minh Cảnh (10 tuổi) (em Cảnh theo họ mẹ - PV)  mất liên lạc với gia đình.

Cụ thể, chiều 22.8, vợ chồng anh Thiên đi làm về nhà trọ ở đường Tân Thới Nhất 12, phường Đông Hưng Thuận thì không thấy Cảnh ở nhà. Gia đình tìm kiếm, đến nhà người thân hỏi thăm nhưng không ai biết thông tin gì về Cảnh.

Bé 10 tuổi ở TP.HCM ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với gia đình- Ảnh 1.

Gia đình đang tìm kiếm em Nguyễn Minh Cảnh 

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Qua trích xuất camera an ninh nhà dân gần khu trọ thì thấy em Cảnh rời khỏi nhà, đi bộ một mình trên đường lúc hơn 14 giờ ngày 22.8, rồi không quay về.

Gia đình đi tìm Cảnh nhiều nơi nhưng không có kết quả nên trình báo công an để hỗ trợ tìm kiếm.

Cũng theo anh Thiên, lúc đi Cảnh có cầm theo chiếc điện thoại nhưng không có thẻ sim nên không thể liên lạc được.

"Thiên nghỉ học từ năm lớp 1. Vợ chồng cùng làm công nhân nên để bé ở nhà. Thường ngày, Thiên chỉ ở nhà và quanh quẩn khu trọ, không đi đâu xa" anh Thiên nói.

Theo gia đình anh Thiên, khi đi em Cảnh mặc bộ đồ thun màu đỏ, áo sát nách. Từ khi Thiên ra khỏi nhà mất liên lạc đến nay, gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy nên rất lo lắng. Ai biết thông tin gì về em Cảnh xin báo về gia đình qua số điện thoại 0934003401, gặp anh Thiên.

