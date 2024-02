Đã tìm thấy nữ sinh lớp 10 mất tích

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, ngày 26.1, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Củ Chi nhận được thông báo của bà N.A.L (40 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây) về việc con gái của bà, là em T.K.N.(16 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây, học sinh lớp 10, Trường THPT An Nhơn Tây) mất tích, gia đình không liên lạc được.



Gia đình đã tìm thấy nữ sinh mất tích CÔNG AN CUNG CẤP





Theo gia đình, ngày 24.1, người nhà chở N. đi học thêm ở trung tâm, đến hơn 17 giờ cùng ngày, người nhà đến đón về thì không thấy N. Gia đình đã mất liên lạc, không có thông tin gì về N. từ hôm đó đến nay. Người trong gia đình đi tìm nhiều nơi nhưng chưa gặp được N.

Công an H.Củ Chi phát thông báo tìm em N., gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân biết để phối hợp tìm kiếm.

Ngay khi Báo Thanh Niên đưa tin, người dân phát hiện cô gái đi lang thang trên đường đoạn qua xã Tân Thông Hội (H.Củ Chi) có ngoại hình giống N. nên giữ lại rồi báo công an.

Công an H.Củ Chi sau đó đến và xác nhận đúng là N. nên đưa về, bàn giao lại cho gia đình. Theo công an thời điểm tìm thấy nữ sinh sức khỏe bình thường. Nguyên nhân ban đầu xác định do N. gặp chuyện buồn trong việc học hành nên bỏ nhà đi.