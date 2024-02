TP.HCM: Công an phát thông báo tìm nữ sinh lớp 8 mất tích

Theo đó, ngày 26.1, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Củ Chi nhận được thông báo của bà N.A.L (40 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây) về việc con gái của bà, là em Trần Kim Ngọc (16 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây, học sinh lớp 8, Trường THCS An Nhơn Tây) mất tích, gia đình không liên lạc được.



Nữ sinh lớp 8, được gia đình báo cơ quan chức năng là mất tích CÔNG AN CUNG CẤP

Theo gia đình, ngày 24.1, người nhà chở Ngọc đi học thêm ở trung tâm, đến hơn 17 giờ cùng ngày, người nhà đến đón về thì không thấy Ngọc. Gia đình đã mất liên lạc, không có thông tin gì về Ngọc từ hôm đó đến nay. Người trong gia đình đi tìm nhiều nơi nhưng chưa gặp được Ngọc.

Theo công an, Ngọc cao 1,45 m, nặng 42 kg, dáng người ốm, tóc đen hai mái, nói giọng miền Nam. Trước khi đi, Ngọc mặc quần jeans dài màu đen, áo thun tay ngắn màu xanh sọc trắng.

Công an H.Củ Chi phát thông báo tìm em Ngọc, gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân biết để phối hợp tìm kiếm. Nếu ai phát hiện hoặc có thông tin về Trần Kim Ngọc, hãy báo ngay cho Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Củ Chi (trụ sở ở TT.Củ Chi, H.Củ Chi qua số điện thoại 0283.8920.273, hoặc điện thoại 032.6789.401 gặp cán bộ Hồ Văn Cảnh) để phối hợp giải quyết.