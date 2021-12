Đã trao tận tay 1 triệu túi an sinh cho 1 triệu người dân khó khăn

Chiều 29.12, T.Ư Đoàn cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng bí thư, Chủ tịch nước; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc kêu gọi các tổ chức, cá nhân đồng hành chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, T.Ư Đoàn đã khởi xướng và triển khai chương trình “Triệu túi an sinh” nhằm tiếp tục đồng hành, giúp đỡ người dân và thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Kể từ khi phát động vào ngày 20.8 đến nay, chỉ hơn 4 tháng, cùng với sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, chương trình “Triệu túi an sinh” đã lan tỏa thần tốc, khẩn trương huy động và trao tặng trực tiếp 1 triệu túi an sinh đến tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người yếu thế, người già neo đơn, công nhân bị mất việc làm, người lao động tự do, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị mắc kẹt tại các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội.

Đây là các đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và cần thêm sự chung tay hỗ trợ kịp thời của cộng đồng.

Chương trình đã trao tặng 1 triệu túi an sinh, trong đó trao tặng 875.774 túi quà an sinh là lương thực và 124.226 túi thuốc an sinh, tổng trị giá hơn 237,577 tỉ đồng.





Gần 90.000 tình nguyện viên tham gia

T.Ư Đoàn cũng cho biết, ngay sau khi Ban Bí thư T.Ư Đoàn kêu gọi chung tay đồng hành chương trình “Triệu túi an sinh”, các cấp bộ Đoàn, Hội trên cả nước đã khẩn trương huy động nguồn lực, triển khai chương trình và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, người nổi tiếng (KOLs), các cá nhân không phân biệt lứa tuổi, thành phần tham gia.

Bên cạnh đó, chương trình còn được lan toả rộng rãi và được các tổ chức, cá nhân, các câu lạc bộ, hội, đội, nhóm triển khai nhân rộng chương trình, trao tặng túi an sinh cho người dân khó khăn tại nhiều địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh trên cả nước.

Toàn bộ quá trình trao tặng đến người dân được tổ chức Đoàn, Hội thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, thành phần, đảm bảo công khai, minh bạch với sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các địa phương.

Trong thời điểm có rất nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh, thành phía nam phải thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, nhưng với tinh thần xung kích, không quản ngại khó khăn, vất vả, 89.612 đoàn viên, hội viên, thanh niên tình nguyện đã trực tiếp tham gia chương trình, từ việc vận chuyển, sắp xếp, đóng gói đến trao tặng trực tiếp túi an sinh tại nhà cho người dân.