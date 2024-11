Đã xác định được nhóm thiếu niên đánh hội đồng học sinh lớp 7 ở Bình Dương

Ngày 30.11, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) cho biết đã xác định được nhóm thiếu niên đánh hội đồng dã man em K.V (13 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS Nguyễn Văn Tiết, P.Lái Thiêu, TP.Thuận An) gồm 4/10 người, trong đó có 2 người học cùng trường.

Theo đó, công an xác định trong nhóm có 4 người trực tiếp đánh K.V gồm: N.T.B.V, T.T.N.N, N.T.H.V (cùng 16 tuổi) và P.T.Y.N (12 tuổi); 2 học sinh học cùng trường với K.V tham gia nhóm và chứng kiến nhóm này đánh người. Còn lại 4 thiếu niên khác chưa xác định được danh tính.

Nạn nhân bị đánh hội đồng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bị đánh hội đồng vì chơi ngông, "đá xéo" mấy đứa em?

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 4.2024, K.V xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội với nhóm 4 thiếu niên kể trên. Sau đó, nhóm này hẹn K.V đến nhà của B.Đ.D.B (bạn của 4 thiếu niên) ở đường Bình Nhâm 3 (P.Bình Nhâm, TP.Thuận An) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại căn nhà này, N.T.B.V, T.T.N.N đã đánh K.V, một cách dã man. Sau đó, N.T.H.V, N.T.B.V và P.T.Y.N tiếp tục thay nhau đánh và cho rằng K.V đã nói xấu nhóm này.

Nạn nhân bị nhóm thiếu niên thay nhau đánh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong lúc 4 thiếu niên đánh K.V, một những thiếu niên còn lại đã dùng điện thoại quay lại cảnh đánh đập và sau đó gửi lên nhóm Facebook Messenger trong đó có tài khoản của K.V

Sau khi bị đánh, K.V sợ hãi không dám học ở trường và xin mẹ chuyển về Đồng Nai để học tiếp. Tuy nhiên, khoảng cuối tháng 11.2024, nhóm thiếu niên này tiếp tục đe dọa sẽ đánh K.V nếu nói chuyện bị đánh cho mẹ của mình biết.

Sau khi bị đánh nạn nhân hoảng sợ xin mẹ chuyển trường về Đồng Nai để học ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thấy con gái có vẻ hoảng sợ, chị T.T.P (mẹ K.V) mới gặng hỏi thì K.V mới kể hết sự việc cho mẹ. Sau đó, chị P. kiểm tra điện thoại của con thì phát hiện trong nhóm Facebook Messenger có clip K.V bị đánh dã man và nhiều tin nhắn đe dọa khác từ nhóm thiếu niên này nên đã báo cho Công an P.Bình Nhâm (TP.Thuận An).

Theo nội dung tin nhắn trong nhóm Messenger, nhóm 4 thiếu niên cho rằng K.V vô trường học chơi ngông, "đá xéo" mấy đứa em đang học trong trường của nhóm này.

Tin nhắn trong nhóm Messenger ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài ra, trong lúc đánh, nhóm thiếu niên này còn cho rằng K.V đã nhắn tin nói xấu "bồ" của một người trong nhóm mặc dù K.V cố gắng giải thích là không nhắn tin hay nói xấu ai nhưng vẫn bị nhóm này đánh tiếp.