Đã xác định nghi phạm đập phá ô tô của tài xế xe công nghệ ở Bình Tân

Liên quan vụ đập phá ô tô của tài xế xe công nghệ ở hẻm 47 đường Bình Thạnh, ngày 8.1, nguồn tin Báo Thanh Niên cho biết, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm gây ra vụ việc. Công an đang lấy lời khai của Nguyễn Trung Nghĩa (19 tuổi, quê Kiên Giang, chỗ ở hiện tại Q.Bình Tân) để điều tra làm rõ.

Chiếc ô tô của tài xế xe công nghệ bị đập phá hư hỏng ẢNH: TRẦN KHA

Theo đó, ngày 5.1, anh N.V.M.D (33 tuổi, ở H.Bình Chánh) đến Công an P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân) trình báo, khoảng 22 giờ 30 ngày 4.1, anh điều khiển xe ô tô 5 chỗ, hướng từ đường số 2 khu dân cư Vĩnh Lộc đến ngã tư chợ Bình Thành.

Trong lúc di chuyển qua giao lộ đường Bình Thành (Q.Bình Tân) để vào hẻm 47 thì có một nam giới chạy xe máy tạt đầu xe ô tô của anh D. Người chạy xe máy dừng lại và mở cửa xe ô tô của anh D., nói "Sao mày đi ẩu quá vậy?". Hai bên lời qua tiếng lại.

Người chạy xe máy sau đó gọi điện thoại cho người thân, không cho anh D. lái xe ô tô đi và còn dọa chém anh D.

Cận cảnh kính ô tô xe công nghệ bị đập vỡ nát

Anh D. đóng cửa xe lại và chạy vào hẻm 47 Bình Thành (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) được một đoạn, thì người chạy xe máy chạy theo, cầm đá đập kính chắn gió phía trước và kính cửa phụ, gương hậu bên phải.

Hậu quả, kính chắn gió phía trước bị nứt một đường dài, kính cửa phụ bị vỡ nát, gương chiếu hậu bị vỡ. Người này còn lấy cục đá ném vào người anh D., rồi lên xe máy bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an P.Bình Hưng Hòa B phối hợp Công an Q.Bình Tân vào cuộc truy xét, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra, xác định nghi phạm đập phá ô tô của tài xế xe công nghệ là Nguyễn Trung Nghĩa, nên đưa về làm rõ.