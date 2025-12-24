Đã xác định nguồn rượu gây ngộ độc khiến 1 người chết, 6 người nhập viện

Sở Y tế TP.Hải Phòng vừa có báo cáo chính thức về vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng xảy ra tại P.Tứ Minh (Hải Phòng) khiến 7 người bị ngộ độc methanol, trong đó 1 người tử vong ngoại viện, 6 người phải nhập viện điều trị.

Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai ẢNH: T.Đ

Cán bộ Khoa Y dược ngâm rượu tặng nhiều người

Theo kết quả xác minh ban đầu của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hải Phòng, toàn bộ các trường hợp ngộ độc đều sử dụng chung một loại rượu ngâm tự chế trong bữa ăn tối ngày 16.12 tại gia đình ông Cà Ngọc Chung (Khu dân cư Đại An, P.Tứ Minh).

Qua xác minh, rượu này được ông Ngụy Đình Hoàn, cán bộ Khoa Y dược, Trường đại học Thành Đông cho. Ông Ngụy Đình Hoàn cho biết, số rượu trên do ông Nguyễn Khắc Hồng (41 tuổi, quê Thái Nguyên; cán bộ Khoa Y dược của Trường đại học Thành Đông) cho ông.

Ông Hoàn cũng cho biết, rượu trên được ông Hồng ngâm ủ từ rượu trắng (mua của người dân địa phương) với nhiều loại dược liệu như sâm xuyên đá, sâm cau, sâm tanh tách, ba kích tím, nhục thung dung, khúc khắc, đỗ trọng, hồng kỳ… rồi tặng một số cán bộ trong trường.

Trước đó, ông Hồng đã 3 lần tặng rượu ngâm tương tự trong nội bộ nhà trường. 2 lần đầu, với tổng lượng hơn 10 lít, không ghi nhận trường hợp nào bị ảnh hưởng sức khỏe. Lần thứ ba, khoảng 20 lít rượu tặng vào đầu tháng 11.2025, trong đó 5 lít được sử dụng tại bữa ăn ngày 16.12 và dẫn tới vụ ngộ độc nghiêm trọng.

Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm Hải Phòng xác định mẫu rượu thu hồi có chứa methanol. Đồng thời, xét nghiệm máu các bệnh nhân tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) phát hiện nồng độ methanol cao, đủ gây tổn thương nặng, đe dọa tính mạng.

Đến chiều 20.12, theo thông tin từ bệnh viện, tình trạng sức khỏe của 6 bệnh nhân đang điều trị đã tiến triển tích cực, trong đó 4 người không còn phải lọc máu.

Công an vào cuộc

Cơ quan Công an P.Tứ Minh đã làm việc với các cá nhân liên quan và tiếp tục điều tra, truy xuất nguồn gốc rượu, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

Sở Y tế Hải Phòng đồng thời đề nghị Công an TP.Hải Phòng, Sở Công thương, Sở Y tế Thái Nguyên và các đơn vị liên quan phối hợp ngăn chặn, xử lý nghiêm việc sản xuất, lưu thông rượu không bảo đảm an toàn, nhằm phòng ngừa những vụ ngộ độc tương tự.

Như Thanh niên đã đưa tin, tối 16.12, tại nhà ông Cà Ngọc Chung ở P.Tứ Minh (Hải Phòng) tổ chức bữa nhậu gồm 11 người. Thực đơn gồm nhiều món như canh rươi, xôi xéo, thịt bò chiên, thịt chó và rượu ngâm thảo dược. Trong bữa ăn, có 7 người uống hết khoảng 5 lít rượu ngâm thảo dược và tất cả đều bị ngộ độc, trong đó một người bị tử vong, 6 người con lại phải nhập viện cấp cứu.