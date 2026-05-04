Đã xác thực SIM, vì sao vẫn phải xác nhận chính chủ?

Theo Cục Viễn thông (Bộ KH-CN), trong quá trình triển khai quản lý thông tin thuê bao, cơ quan chức năng cho biết hiện có 2 khái niệm hay bị nhầm lẫn gần đây là "xác thực lại thông tin thuê bao" đảm bảo thông tin chính xác theo quy định và xác nhận sử dụng thuê bao chính chủ. Đây là hai bước khác nhau, được thực hiện ở các giai đoạn khác nhau, với mục tiêu riêng biệt.

Thông tư 08 bổ sung thêm trường dữ liệu nữa là hình ảnh nhằm hạn chế các hành vi như giả mạo giấy tờ ẢNH: T.H

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó cục trưởng Cục Viễn thông, cho hay việc xác thực thông tin thuê bao theo đúng quy định vẫn được thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo thông tin thuê bao được đăng ký với giấy tờ hợp pháp, đúng người đăng ký khi được đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đợt tổng rà soát năm 2023 tập trung hướng tới đảm bảo tất cả các thông tin thuê bao đều được gắn với một giấy tờ hợp pháp được đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Giai đoạn này đã xử lý được 17 triệu thuê bao có giấy tờ không hợp lệ. Trong đó, đã chuẩn hóa 11 triệu thuê bao và xử lý thu hồi 6 triệu thuê bao.

Tuy nhiên, giai đoạn này vì một số yếu tố kỹ thuật, việc đối soát mới chỉ thực hiện ở 3 trường dữ liệu: tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ.

Đến năm 2026, Thông tư 08 bổ sung thêm trường dữ liệu nữa là hình ảnh để đảm bảo kết quả đối soát chính xác hơn, hạn chế các hành vi như giả mạo giấy tờ thay đổi khuôn mặt trong khi nhà mạng không có khả năng đối soát kiểm chứng.

34 triệu thuê bao chưa xác nhận trên VNeID

Theo đại diện Cục Viễn thông, kể cả giai đoạn trước đây hay hiện nay, việc thực hiện rà soát này vẫn do các doanh nghiệp viễn thông thực hiện, không yêu cầu toàn bộ người dân phải làm xác thực. Người dân về cơ bản đã cung cấp đầy đủ thông tin bao gồm cả hình ảnh khi đăng ký thuê bao mới.

"Người sử dụng chỉ phải cập nhật lại thông tin thuê bao khi có phát hiện sai lệch thông tin so với thông tin đối soát (hình ảnh), giấy tờ sử dụng để đăng ký bị hết hiệu lực (như CMND 9 số) hoặc bị phát hiện đang sử dụng SIM không chính chủ.

Trong các trường hợp đó người sử dụng sẽ nhận được thông báo từ nhà mạng để thực hiện xác thực lại thông tin", ông Cương nhấn mạnh.

Như vậy, khác với năm 2023, Thông tư 08 bổ sung một bước quan trọng là xác nhận tình trạng sử dụng chính chủ. Đây là điểm mới mang tính đột phá, khi lần đầu tiên người dân được trực tiếp tham gia kiểm tra và xác nhận các thuê bao đứng tên mình.

Làm sạch dữ liệu, đảm bảo chính chủ cho các thuê bao di động

Liên quan đến câu chuyện chính chủ, theo ông Cương, về cơ bản, quá trình xác thực từ giai đoạn 2023 đến nay đã làm được việc đảm bảo mỗi thuê bao đang hoạt động được gắn chính xác với một giấy tờ, một cá nhân cụ thể. Theo quy định tại luật Viễn thông 2023, người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số thuê bao mình đứng tên.

Tuy nhiên, với 30 năm phát triển, đang có gần 120 triệu thuê bao, của 10 mạng di động. Không ít trường hợp người dân bị liên đới khi bị thất lạc số thuê bao mà không ngừng cung cấp dịch vụ, bị lợi dụng vào các hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, cần có một công cụ để hỗ trợ người dân có thể nhìn lại tổng thể, xác nhận cũng như làm sạch đảm bảo lại tính chính chủ sử dụng của toàn thể các thuê bao di động.

Ông Cương cho biết: "Một trong những điểm mới, đột phá của Thông tư 08 là cùng với sự hỗ trợ, phối hợp hết sức tích cực của Cục C06 (Bộ Công an), lần đầu tiên có một cơ sở dữ liệu lưu trữ đầy đủ thông tin của tất cả các mạng thông qua ứng dụng VNeID. Từ đó, người dùng có thể kiểm tra lại các SIM thuộc tất cả các mạng đang đứng tên, xác nhận số thuê bao đang sử dụng, không sử dụng để đảm bảo tính chính chủ".

Theo Cục Viễn thông, các doanh nghiệp viễn thông có tối đa 30 ngày kể từ 15.4 để cập nhật toàn bộ thông tin lên VNeID. Quá trình rà soát và xác nhận sẽ tiếp tục được triển khai đến ngày 15.6.