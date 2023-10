Đặc sản đậm hương vị ẩm thực Phú Yên 'lỡ duyên' tại Shark Tank Việt Nam

Tập 3 Shark Tank Việt Nam mùa 6 còn có Trần Xuân Trường – nhà sáng lập Công ty CP Pitagon. Anh đến để huy động đầu tư vào nền tảng an ninh an toàn mang tên PiSafe, với mức huy động là 250.000 USD cho 10% cổ phần. Xuân Trường cho biết PiSafe đặt kỳ vọng có thể trở thành một "ứng dụng quốc dân" về an ninh an toàn nên startup đang có kế hoạch phát triển thêm các sản phẩm mới. Sau khi cân nhắc lộ trình của startup còn nhiều vòng gọi vốn, Xuân Trường đã quyết định lựa chọn phương án lấy 20% cổ phần đổi 250.000 USD đầu tư từ shark Bình.

Một mô hình sản xuất khác là Cababa với 2 đại diện: kỹ sư Nguyễn Tuấn Anh – nhà sáng lập và kỹ sư chế tạo máy Trần Quyết Tiến – đồng sáng lập. Shark Hưng đề nghị đầu tư 1,8 tỉ đồng cho 12% cổ phần vốn góp, 3% là cổ phần tặng vì sự đồng hành kèm điều kiện startup phải có những bước tiến rõ rệt và đáng tin cậy trong việc đăng kiểm và xin cấp phép lưu hành, và Tuấn Anh đồng đã ý.