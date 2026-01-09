Đặc sản patê cột đèn Hải Phòng khốn đốn vì 'scandal' của Đồ hộp Hạ Long

Hai ngày nay, patê cột đèn, món ăn gắn liền với hành trình foodtour Hải Phòng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi hàng nghìn hộp "patê Cột Đèn Hải Phòng" do Công ty CP Đồ hộp Hạ Long sản xuất bị cơ quan chức năng tiêu hủy vì liên quan đến thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Patê Cột Đèn món ăn gắn liền với hành trình foodtour Hải Phòng ẢNH: N.T

Việc trùng tên này đã khiến không ít người tiêu dùng hiểu nhầm, kéo theo tâm lý lo sợ đối với patê truyền thống của đất cảng.

Theo nhiều tiểu thương, tên gọi "patê Cột Đèn" từ lâu được hiểu là món patê bán tại khu vực chợ Cột Đèn, nay thuộc phố Chùa Hàng (quận Lê Chân cũ). Đây là món ăn có lịch sử hàng chục năm, được nhiều gia đình làm nghề truyền thống, bán tươi trong ngày và phục vụ chủ yếu người dân địa phương lẫn du khách.



Thương hiệu bánh mì que Hải Phòng với nhân patê ẢNH: N.H

"Sau khi xảy ra vụ việc của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, chúng tôi rất lo vì khách hỏi dồn dập patê có phải hàng đóng hộp hay không. Thậm chí, nhiều có người trả lại hàng đã mua, hoặc gọi điện hủy đơn hàng", chị Ly, chủ một cơ sở patê cột đèn lâu năm trên phố Chùa Hàng, chia sẻ.

Theo chị Ly, gia đình làm nghề từ thời ông bà, mỗi ngày sản xuất 2 mẻ sáng chiều, bán hết trong ngày, tuyệt đối không để hàng tồn.

Theo các tiểu thương tại phố Chùa Hàng, để làm được mẻ patê ngon, nguyên liệu tươi mới chiếm tới 80%. Thịt lợn được lấy trực tiếp từ lò mổ, gan phải là loại gan bánh tẻ, hồng tươi, mỡ sử dụng mỡ phần. Tất cả được chế biến thủ công, hầm nhiều giờ liền để tạo độ béo, mềm đặc trưng, hoàn toàn khác với patê đóng hộp sản xuất công nghiệp.

Sản phẩm patê Cột đèn Hải Phòng đóng hộp của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đang bị dư luận tẩy chay ẢNH: N.H

Cách đó không xa, chị Hạnh, một tiểu thương bán patê cột đèn kèm bánh mì que, cho biết quán vẫn đông khách quen nhưng lượng khách mới có dấu hiệu chững lại. "Nhiều người hỏi kỹ nguồn gốc, có người nói thẳng là sợ vì thấy trên mạng nhắc đến patê Cột Đèn Hải Phòng", chị Hạnh nói.

Theo các tiểu thương, patê cột đèn truyền thống không đóng hộp sắt, không bảo quản dài ngày. Sản phẩm được bán tươi, người mua về chỉ bảo quản ngăn mát tủ lạnh, sử dụng trong tối đa 7 ngày. Giá bán dao động khoảng 200.000 đồng/kg, tùy loại 500 gram hay 1 kg.

Trước sự nhầm lẫn lan rộng, nhiều tiểu thương mong người tiêu dùng phân biệt rõ giữa patê cột đèn truyền thống Hải Phòng và các sản phẩm patê đóng hộp công nghiệp.

"Chúng tôi không liên quan đến patê đóng hộp của doanh nghiệp đang gây tranh cãi. Mong khách hàng đánh giá công tâm để không làm mai một giá trị ẩm thực truyền thống đã được gây dựng bằng uy tín và tâm huyết suốt nhiều năm", đại diện một cửa hàng có hơn 30 năm làm nghề bày tỏ.

Liên quan đến vụ việc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng cho biết, cơ quan liên ngành đã tiến hành tiêu hủy số lượng thịt lợn nhiễm dịch tả liên quan đến vụ việc trên. Việc tiêu hủy tiến hành tại khu vực Đình Vũ (Hải Phòng) khoảng 1 tháng trước.