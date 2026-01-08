Nhiều người 'tạm biệt' món bắp cải xào thịt hộp Hạ Long

Đường dây tuồn thịt heo bẩn vào công ty thịt hộp

Vụ án hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi được phát hiện trong kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco, địa chỉ số 71 đường Lê Lai, P.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) đang làm dậy sóng dư luận bởi tính chất đặc biệt nghiêm trọng và nguy cơ khôn lường đối với sức khỏe cộng đồng.

Vận chuyển thịt hộp từ kho hàng Công ty CP Đồ hộp Hạ Long ẢNH: N.H

Theo cơ quan điều tra, trong tổng số hơn 130 tấn thịt heo nhiễm bệnh bị các đối tượng thu gom, vận chuyển, có trên 120 tấn được đưa thẳng vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Đáng chú ý, khoảng hơn 2 tấn thịt đã được đưa vào dây chuyền chế biến, sản xuất thành sản phẩm thịt hộp hoàn chỉnh, chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường.

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 9.2025, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP.Hải Phòng) đã phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ đối tượng Lê Bá Doanh (49 tuổi, trú tại P.An Biên, TP.Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (35 tuổi, trú tại xã Hà Nam, TP.Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán hơn 1,2 tấn thịt heo đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ. Đáng chú ý, mẫu thịt heo dương tính với virus dịch tả heo châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt heo trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Sản phẩm thịt hộp của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long ẢNH: N.H

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, các mẫu thịt heo trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu thịt heo trong các kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long có kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh.

Ngày 24.12.2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố 9 bị can gồm: Bùi Đức Trọng (49 tuổi, trú tại P.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng); Lê Bá Doanh (49 tuổi, trú P.An Biên, TP.Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (46 tuổi, trú P.Mỹ Hào, Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (49 tuổi, trú xã Đông Hưng, Hưng Yên); Đinh Thị Nghị (44 tuổi, trú xã Thần Khê, Hưng Yên); Nguyễn Bình Loan (58 tuổi, trú xã Thần Khê, Hưng Yên); Phạm Xuân Toan (50 tuổi, trú xã Thần Khê, Hưng Yên), Nguyễn Gia Đạt (55 tuổi, trú xã Bắc Tiên Hưng, Hưng Yên), Trịnh Hà Việt (35 tuổi, trú tại xã Hà Nam, TP.Hải Phòng).

9 đối tượng cùng bị bắt giữ về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ heo chết, heo ốm yếu do mắc dịch tả châu Phi theo khoản 4 điều 317 bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng này đã thu gom, vận chuyển heo chết, heo bệnh với giá rẻ rồi hợp thức hóa nguồn gốc bằng giấy tờ của các đơn vị kinh doanh giết mổ đã được cấp phép; đồng thời kê khai tiêu thụ nội tỉnh để né giấy kiểm dịch, sau đó tổ chức vận chuyển nhanh, phân phối nhanh vào ban đêm hòng tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhiều lô thịt heo nhiễm bệnh đã ôi thiu, chảy nước, bốc mùi hôi thối.

Người dân sợ hãi với món rau cải xào thịt hộp

Vụ phát hiện hơn 120 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi trong kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, với hàng tấn đã đưa vào chế biến, khiến dư luận phẫn nộ, người tiêu dùng lo sợ và quay lưng với đồ hộp Hạ Long.

Món bắp cải xào thịt hộp vốn được người dân ưa thích ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Vụ việc khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang, lo lắng. Chị Nguyễn Thị H. (P.Lê Chân, TP.Hải Phòng) bức xúc: "Gia đình tôi từng mua đồ hộp Hạ Long để chế biến món bắp cải xào thịt hộp vì nghĩ là thương hiệu lâu năm, giờ nghe tin dùng thịt lợn bệnh để chế biến thì thật sự sợ. Từ nay chắc chắn tôi sẽ tẩy chay sản phẩm này, cũng như không dám sử dụng thịt hộp".

Cùng tâm trạng, anh Trần Văn M. (P.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) cho biết: "Gia đình tôi thường dùng thịt hộp chế biến nhiều món như bắp cải xào thịt hộp, cơm chiên thịt hộp, cà chua xào thịt hộp... vì các cháu rất thích. Thế nhưng việc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đưa thịt heo nhiễm dịch vào chế biến thịt hộp thì không thể chấp nhận được. Không chỉ riêng tôi mà nhiều người xung quanh đều nói sẽ tẩy chay đồ hộp Hạ Long".

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, từ chiều 8.1, nhiều hệ thống siêu thị lớn trên cả nước cho biết, trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng, các siêu thị đồng loạt cho rút toàn bộ sản phẩm của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khỏi quầy kệ và chấp nhận cho khách hàng mua rồi có thể đổi trả hàng...

Riêng WinCommerce (đơn vị vận hành hệ thống WinMart/WinMart+/WiN) cho biết, đã chủ động tạm ngừng kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm của nhà cung cấp là Công ty CP Đồ hộp Hạ Long trên toàn hệ thống từ hôm nay 8.1. Đồng thời, WinCommerce khẩn trương yêu cầu Công ty CP Đồ hộp Hạ Long làm rõ và giải trình cụ thể về sự việc.