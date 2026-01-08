Phát hiện 120 tấn thịt bệnh tại Công ty Đồ hộp Hạ Long

Ngày 8.1, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử lý vụ việc đặc biệt nghiêm trọng liên quan việc thu gom, tập kết thịt lợn nhiễm bệnh để sản xuất thực phẩm đóng hộp tiêu thụ ra thị trường.



Trụ sở Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tại P.Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng đã làm rõ một đường dây thu mua thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi từ nhiều địa phương, sau đó đưa về kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long để chế biến.

Tổng khối lượng thịt bị phát hiện lên tới hơn 120 tấn, trong đó khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp. Số thịt này được xác định đã ôi thiu, chảy nước, bốc mùi, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Sản phẩm cháo thịt lợn xay của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Cơ quan điều tra cho biết, một trong những người tham gia thu gom thịt lợn nhiễm bệnh là bị can Nguyễn Thị Lan (trú tỉnh Hưng Yên). Tại cơ quan công an, bị can khai nhận đã tham gia thu mua lợn bệnh trong khoảng nửa năm qua, sau đó bán lại cho các đầu mối thu gom, còn việc vận chuyển, tiêu thụ cụ thể không nắm rõ.

Qua kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng xác định lượng lớn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đang được tập kết, bảo quản trái quy định để chờ chế biến. Ngay sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã lập biên bản, niêm phong, đồng thời tổ chức tiêu hủy toàn bộ hơn 120 tấn thịt nhiễm bệnh theo đúng quy trình nhằm ngăn chặn nguy cơ phát tán ra thị trường.

Liên quan vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố 9 bị can về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long thành lập từ năm 1957, trụ sở tại P.Ngô Quyền (TP.Hải Phòng).