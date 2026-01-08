Sản phẩm trứ danh của Hải Phòng dùng thịt bẩn chế biến đồ hộp

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 9 người để điều tra về hành vi vi phạm các điều kiện an toàn thực phẩm xảy ra tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco). Doanh nghiệp này bị các cơ quan chức năng phát hiện đang lưu trữ 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả châu Phi trong nhà xưởng để chế biến đồ hộp đưa ra thị trường.

Phân xưởng chế biến tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng ẢNH: N.T

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện kho hàng của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đang tập kết số lượng lớn thịt heo không bảo đảm chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy toàn bộ 120 tấn thịt heo tại đây đều dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Nhiều lô thịt có dấu hiệu ôi thiu, chảy nước, bốc mùi hôi, không đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn nào để làm nguyên liệu thực phẩm.

Đáng lo ngại, trong tổng số thịt nhiễm bệnh nói trên, cơ quan điều tra xác định khoảng 2 tấn đã được công ty đưa vào dây chuyền chế biến thành các sản phẩm đồ hộp Hạ Long hoàn chỉnh.

Sản phẩm pate của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long được bày trên kệ một siêu thị ẢNH: N.H

Halong Canfoco tiền thân là Nhà máy Cá hộp Hạ Long của TP.Hải Phòng, thành lập từ năm 1957, là doanh nghiệp có lịch sử lâu đời trong ngành chế biến thực phẩm. Hiện công ty đang sở hữu 3 nhà máy và 3 văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh.

Các sản phẩm đồ hộp Hạ Long từng được quảng bá rộng rãi với nhiều dòng quen thuộc như pate "cột đèn" Hải Phòng, pate gan, thịt hộp, cá ngừ ngâm dầu…, phân phối trên toàn quốc và xuất khẩu sang nhiều thị trường nước ngoài.

Doanh nghiệp này chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán từ năm 2001 với mã CAN, đồng thời sở hữu các công ty thành viên tại Hải Phòng, Đà Nẵng và Đồng Tháp.

Đáng chú ý, chỉ ít tuần trước khi vụ việc bị phát hiện, Halong Canfoco đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, thông qua kế hoạch phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 100 tỉ đồng. Doanh nghiệp dự kiến dùng nguồn vốn huy động cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất đồ hộp mới và bổ sung vốn lưu động.

Công ty cũng đã thông qua chủ trương di dời nhà máy tại số 71 Lê Lai (Q.Ngô Quyền, Hải Phòng) do khu đất này được quy hoạch thành đất cây xanh công cộng, đồng thời thuê đất tại KCN Nam Đình Vũ để xây dựng nhà máy mới với tổng mức đầu tư hơn 166 tỉ đồng. Doanh nghiệp này cũng đang hướng đến sản xuất thực phẩm cho "thú cưng".

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.